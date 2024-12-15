اليوم السابع
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وزير التموين يفتتح معرض "نبيو" للذهب والمجوهرات 2024 .. بعد قليل

الأحد، 15 ديسمبر 2024 10:41 ص
وزير التموين يفتتح معرض "نبيو" للذهب والمجوهرات 2024 .. بعد قليل الدكتور شريف فاروق وزير التموين
كتب مدحت وهبة - إسلام سعيد -تصوير كريم عبد العزيز

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يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بعد قليل النسخة الجديدة من معرض "نبيو" للذهب والمجوهرات 2024، حيث يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ويُعد أكبر حدث سنوى فى صناعة الذهب والمجوهرات بمصر، ويعكس تميز وريادة مصر فى هذا المجال على المستوى الإقليمى والدولى ويستمر حتى يوم 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، ويشهد المعرض مشاركة 80 عارضًا من بينهم 49 علامة تجارية مصرية و31 عارضًا دوليًا، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، مما يعزز البعد الدولى للمعرض.

كما يتضمن المعرض برامج وفعاليات مميزة أبرزها برنامج المشترين الدوليين، الذى يستضيف 166 مشاركًا من 19 دولة لتعزيز التعاون التجارى وزيادة الصادرات، ومسابقة تصميم المجوهرات التى شهدت مشاركة واسعة هذا العام من مصر و13 دولة أخرى، ومعرضًا فنيًا بعنوان “المجوهرات كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ – الحقبة الفرعونية”.







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وزير التموين

معرض الذهب والمجوهرات

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افتتاح معرض “نبيو” للذهب والمجوهرات 2024

معرض نبيو للذهب والمجوهرات 2024

معرض نبيو للذهب والمجوهرات



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