اليوم السابع
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بقيمة 3 مليارات و140 مليون جنيه..

وزيرة التضامن تعلن صرف "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 11:12 ص
وزيرة التضامن تعلن صرف "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى صرف الدعم النقدى تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر، بقيمة تبلغ 3 مليار و140 مليون جنيه.

وبدأ المستفيدون الصرف فى الساعات الأولى من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى لمتابعة سير عمليات الصرف.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد نجحت فى إضافة كافة الأسر الباقية فى قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهى بذلك قوائم الانتظار فى برنامج " تكافل وكرامة".

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدى لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً.







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وزيرة التضامن

تكافل وكرامة

شروط تكافل وكرامة

موعد صرف تكافل وكرامة

مساعدات تكافل وكرامة



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