اليوم السابع
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خط ساخن للاستعلام عن دعم تكافل وكرامة.. التفاصيل

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 01:00 م
خط ساخن للاستعلام عن دعم تكافل وكرامة.. التفاصيل تكافل وكرامة
كتب مدحت وهبة

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تحرص وزارة التضامن الاجتماعي  على تيسير إجراءات صرف المساعدات والخدمات للمواطنين خاصة الاسر الأولى بالرعاية في اطار الحرص على الارتقاء بجودة الخدمات  وخصصت الوزارة الخط الساخن لكارت تكافل وكرامة "19680 "

وعلى مدار الثلاثة أشهر الماضية نجحت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن  في  التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية  للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا حيث تم إضافة كافة الأسر الباقية فى قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" لتحصل على مساعدات الدعم النقدى، لتنهي بذلك قوائم الانتظار في برنامج "تكافل وكرامة"  واضافة أسر جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة وتواصل الوزارة خطتها من أجل إدخال كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة، وتصرف  الوزارة المساعدات النقدية للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ممن تنطبق عليهم الشروط 







وزارة التضامن

اسر تكافل وكرامة

مساعدات تكافل وكرامة

المساعدات النقدية تكافل وكرامة

موعد صرف تكافل وكرامة

شروط صرف مساعدات تكافل وكرامة

الاستعلام عن تكافل وكرامة

الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة



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