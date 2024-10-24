اليوم السابع
Ads
الخميس، 24 أكتوبر 2024 03:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

خط ساخن برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة.. اعرف التفاصيل

الخميس، 24 أكتوبر 2024 03:00 م
خط ساخن برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة.. اعرف التفاصيل وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي خط ساخن لكارت تكافل وكرامة  رقم "19680 " فى إطار حرص الوزارة على تيسير كافة الإجراءات والاستفسارات الخاصة بالبرنامج، حيث تحرص الوزارة على صرف الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ممن تنطبق عليهم الشروط.

على جانب آخر، تستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف الدعم النقدى"تكافل وكرامة"  للأسر المستفيدة عن شهر أكتوبر الجارى بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه، ويتم الصرف جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكترونى، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.







وزارة التضامن

خط ساخن لتكافل وكرامة

رقم الخط الساخن لتكافل وكرامة الاستعلام عن تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة

الدعم النقدي تكافل وكرامة

صرف مساعدات تكافل وكرامة

تكافل وكرامة

شروط تكافل وكرامة

المساعدات النقدية تكافل وكرامة

شروط صرف تكافل وكرامة

صرف تكافل وكرامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة