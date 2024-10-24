خط ساخن برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي خط ساخن لكارت تكافل وكرامة رقم "19680 " فى إطار حرص الوزارة على تيسير كافة الإجراءات والاستفسارات الخاصة بالبرنامج، حيث تحرص الوزارة على صرف الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ممن تنطبق عليهم الشروط.

على جانب آخر، تستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف الدعم النقدى"تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر أكتوبر الجارى بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه، ويتم الصرف جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكترونى، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.