اليوم السابع
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بقيمة 3 مليار و140 مليون جنيه..

وزيرة التضامن تعلن صرف مساعدات تكافل وكرامة نوفمبر غدا من الصراف الآلى

الخميس، 14 نوفمبر 2024 10:40 ص
وزيرة التضامن تعلن صرف مساعدات تكافل وكرامة نوفمبر غدا من الصراف الآلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر نوفمبر لـ4.7 مليون أسرة، غدا الجمعة الموافق 15 نوفمبر، بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث يبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح يوم الجمعة من خلال جميع ماكينات  الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

جدير بالذكر، أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً.







وزيرة التضامن

تكافل وكرامة

صرف تكافل وكرامة

شروط صرف تكافل وكرامة



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