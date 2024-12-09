وزارة الصحة: 15335 خط ساخن يقدم الاستفسارات عن مبادرة فحص المقبلين على الزواج

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الخط الساخن 15335 يقدم جميع خدمات الاستفسارات عن مبادرة فحص المقبلين على الزواج.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الخط الساخن 15335 يمكن من خلاله الاستفسار عن أماكن تقديم الخدمات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج.



وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الهدف من مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج يكمن فى بناء أسرة صحية خالية من الأمراض في المستقبل، حيث يتم الكشف عن الأمراض غير السارية والأمراض المعدية والمنتقلة جنسيًا بالإضافة فصيلة الدم ومعامل Rh والأمراض الوراثية وكذلك الصحة الإنجابية.