اليوم السابع
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الإثنين، 09 ديسمبر 2024 02:43 م
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وزارة الصحة تكشف خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 01:19 م
وزارة الصحة تكشف خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج والتى تتضم :-

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.

4-استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

5- تتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335.

 







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الصحة

فحص المقبلين على الزواج

الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج



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