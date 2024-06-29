لو أنت مريض سكر.. نوع من الطعام يجب تجنبه تمامًا.. اعرفه

كتبت مروة محمود الياس

مرضى السكر هم المرضى الأكثر حساسية تجاه الكثير من الأطعمة التي تدخل في نظامهم الغذائي، لا يمكن أن ندخل في النظام الغذائي لمريض السكر، خاصة أن هناك أطعمة تؤثر بشكل مباشر على مستويات السكر لديه، فقد تؤدي إلى ارتفاعات مباشرة وسريعة في مستوياته، ويصبح المريض به عرضه لاختلال نسب السكر لديه وللغيبوبة.

النظام الغذائي لمريض السكر هو الذي يتحكم بشكل كبير في مستويات السكر لديه ويجعله منضبطًا قدر الإمكان دون ارتفاعات وغيبوبات مخيفة، هذا ما أكده تقرير نشره في موقع فيري ويل هيلث الطبى المعنى بالصحة العامة والأمراض.

وأضاف التقرير أن هناك نوعيات من الطعام لا يجب أن يقترب منها مريض السكر لأنها تسبب له اختلالا حادا في مستوى السكر في الدم في وقت قليل، ويضطرب معها هضمه وقدرة معدته على التمثيل الغذائى السليم، فالدهون هي هذه النوعيات من الضارة، خاصة الدهون المشبعة التي تضر بنسب الكوليسترول وتزيد من الضار منه فضلاً عن أنها تهدد القلب بشكل مباشر، كما أنها تخل بمستوى السكر في الدم وتعمل على اضطرابه وبشكل سريع.

من أبرز مصادر الدهون المشبعه جلود الدجاج، اللحوم عالية الدهون، الزيوت بنسبة عالية مثل زيت جوز الهند، الصلصات والصوصات وغيرها من الإضافات على الطعام، كلها سبب في زيادة نسب الدهون في الدم ما يضر مريض السكر.

يمكن أن يستبدل مريض السكر هذه الأكلات المشبعة بالدهون التي تؤثر على مستويات السكر، وتؤدي إلى ارتفاعه فضلاً عن أنها تسبب اضطرابًا في الهضم وتعسر العملية الهضمية كما أن سعراتها الحرارية عالية ما يهدده بزيادة الدهون في الجسم، ويمكن الاستعاضة عنها بالدهون غير المشبعة أو الدهون الصحية مثل التي توجد في الفول السوداني والمكسرات بأنواعها مثل الأفوكادو الكثير من الأطعمة الصحية التي تعزز مستويات الدهون الصحية في الجسم وتقيه الدهون المشبعة غير الصحية الذي تهدد بسلامة مريض السكر.