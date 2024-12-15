لا تتجاهلها.. أعراض وعلامات لـ سرطان المعدة.. أبرزها حرقة المعدة وعسر الهضم

كتبت فاطمة ياسر

سرطان المعدة يحتل المرتبة الخامسة بين أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، ويحدث هذا عندما تبدأ الخلايا الموجودة في البطانة الداخلية للمعدة في النمو والانقسام بشكل غير طبيعي، ويمكن أن يحدث هذا السرطان في أي جزء من المعدة ويمكن أن ينتشر تدريجيًا إلى أجزاء أخرى من الجسم، وفقًا لموقع thehealthsite.

ووفقًا لخبراء الصحة، لا تظهر أي أعراض في المرحلة الأولية لسرطان المعدة، وهذا هو السبب وراء اكتشاف معظم حالاته في مراحل متقدمة، فتظهر العديد من أنواع الأعراض في المرحلة الأخيرة من سرطان المعدة، والتي يمكن أن تكون خطيرة للغاية، ومن خلال تحديد هذه الأعراض في الوقت المناسب، يمكنك تقليل خطورتها، ومن هذه الأعراض التالي:

- ألم المعدة

في المرحلة الأخيرة من سرطان المعدة قد يشعر المريض بألم شديد في المعدة، وعادة، يتم الشعور بهذا الألم في الجزء العلوي من البطن ويمكن أن يكون مستمرا، وفي بعض الأحيان يمكن أن ينتشر أيضًا إلى الخصر أو الصدر.

- دم في القيء

عندما يصل سرطان المعدة إلى المرحلة الأخيرة، قد تكون هناك مشكلة القيء أو الدم في البراز. مع زيادة حجم الورم، قد تصبح الأعراض أكثر خطورة. إذا لاحظت وجود دم في القيء أو البراز، اتصل بطبيبك على الفور.

- فقدان الشهية

في المرحلة الأخيرة من السرطان، يشعر المريض بجوع أقل، وفي هذه الحالة، لا تكون هناك رغبة في تناول الطعام وتبدأ الطاقة في الجسم بالتناقص، إذا بدأت تشعر بالشبع بعد فترة، فلا تتجاهل ذلك. إذا رأيت مثل هذه العلامات، قم بفحصها على الفور.

- حرقة المعدة وعسر الهضم

في حالة الإصابة بسرطان المعدة قد يعاني المريض من حرقة المعدة ومشاكل الغازات، وفي كثير من الأحيان يتجاهلها الناس معتبرين أنها مشكلة عادية، وبالتالي يمكن أن يصبح الوضع خطيرًا في المستقبل. إذا كنت تعاني من هذا النوع من المشاكل لفترة طويلة، اتصل بالطبيب على الفور.

- فقدان الوزن المفاجئ

في المرحلة الأخيرة من سرطان المعدة، يبدأ وزن المريض في الانخفاض بسرعة. إذا كان وزنك يتناقص بسرعة دون أي سبب واضح، فعليك استشارة الطبيب على الفور وفحصه حتى تتمكن من العلاج في الوقت المناسب.