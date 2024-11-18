أيمن العلي .. كل ما تريد معرفته عن مرض سرطان المعدة بعد وفاة ملك جمال الأردن

كتبت فاطمة ياسر

تصدر اسم أيمن العلي الملقب بـ"ملك جمال الأردن" تريندات محرك البحث جوجل اليوم بعد وفاته فجر الإثنين بعد صراع طويل مع مرض سرطان المعدة ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة أيمن العلي خلال فترة مرضه مع كلمات حزينة مؤثرة داعين الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة.

ويقدم "اليوم السابع" لقرائه، كل ما يخص مرض سرطان المعدة، وفقًا لموقع "cancer".

ما هو سرطان المعدة؟

السرطان بشكل عام هو حدوث تغير في خلايا الجسم وتنمو بشكل خارج عن السيطرة، ويمكن أن تتحول الخلايا في أي جزء من الجسم تقريبًا إلى سرطان، ثم تنتشر إلى مناطق أخرى من الجسم.

أما عن سرطان المعدة

يبدأ سرطان المعدة، فعندما تبدأ الخلايا الموجودة في المعدة في النمو بشكل خارج عن السيطرة، يعني الإصابة بالسرطان، فالمعدة عبارة عن عضو يشبه الكيس وهو جزء مهم من الجهاز الهضمي، ويختلف سرطان المعدة عن أنواع السرطان الأخرى التي قد تصيب البطن، مثل سرطان القولون أو المستقيم (الأمعاء الغليظة)، أو الكبد، أو البنكرياس، أو الأمعاء الدقيقة، وقد يكون لهذه السرطانات أعراض مختلفة، ونتائج مختلفة، وعلاجات مختلفة.



ايمن العلي

كيف يتم تطور سرطان المعدة؟

تميل سرطانات المعدة إلى التطور ببطء على مدار سنوات عديدة، وقبل أن يتطور تحدث غالبًا تغيرات في البطانة الداخلية للمعدة، ونادرًا ما تسبب هذه التغيرات المبكرة أعراضًا، لذا غالبًا ما تمر دون أن يتم اكتشافها.

ويمكن أن تسبب السرطانات التي تبدأ في أجزاء مختلفة من المعدة أعراضًا مختلفة وتميل إلى أن تكون لها نتائج مختلفة، و يمكن أن يؤثر موقع السرطان أيضًا على خيارات العلاج، وعلى سبيل المثال، عادةً ما يتم تحديد مرحلة السرطانات التي تبدأ عند الوصلة المعوية المعدية أو تنمو فيها ويتم علاجها بنفس طريقة علاج سرطانات المريء.

ما أنواع سرطان المعدة؟

معظم سرطانات المعدة أي حوالي 90% إلى 95% هي سرطانات غدية، و تتطور هذه السرطانات من خلايا الغدد في البطانة الداخلية للمعدة.



وهناك نوعان رئيسيان من سرطانات المعدة الغدية

يميل النوع المعوي إلى أن يكون له تشخيص أفضل قليلاً، فمن المرجح أن تحتوي الخلايا السرطانية على بعض التغيرات الجينية التي قد تسمح بالعلاج بالعلاج الدوائي المستهدف.

ويميل النوع المنتشر إلى الانتشار بسرعة أكبر، وهو أقل شيوعًا من النوع المعوي، ويميل إلى أن يكون علاجه أصعب.

أنواع أخرى من السرطان يمكن أن تبدأ في المعدة

- أورام الخلايا السدوية للجهاز الهضم

تبدأ هذه الأورام غير الشائعة في أشكال مبكرة جدًا من الخلايا في جدار المعدة والتي تسمى الخلايا الخلالية، وبعض أورام الجهاز الهضمي المعوي أكثر عرضة من غيرها للنمو في مناطق أخرى أو الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وعلى الرغم من أن أورام الجهاز الهضمي المعوي يمكن أن تبدأ في أي مكان في الجهاز الهضمي، إلا أن معظمها يبدأ في المعدة.

- الأورام الغدد الصماء العصبية

تبدأ الأورام الغدد الصماء العصبية في خلايا المعدة التي تعمل مثل الخلايا العصبية في بعض النواحي ومثل الخلايا المنتجة للهرمونات (الغدد الصماء) في نواح أخرى، وتميل معظم الأورام الغدد الصماء العصبية إلى النمو ببطء ولا تنتشر إلى أعضاء أخرى، ولكن بعضها يمكن أن ينمو وينتشر بسرعة.

- الأورام اللمفاوية

تبدأ هذه السرطانات في خلايا الجهاز المناعي المسماة الخلايا الليمفاوية، وتبدأ الأورام الليمفاوية عادة في أجزاء أخرى من الجسم، ولكن بعضها قد يبدأ في جدار المعدة، ويعتمد علاج هذه السرطانات وتوقعاتها على نوع الورم الليمفاوي وعوامل أخرى.

أعراض الإصابة بسرطان المعدة؟

- عسر الهضم، وعدم الراحة في البطن.

-فقدان الوزن بدون أسباب.

-التعب.

أسباب الإصابة بسرطان المعدة؟

- التدخين.

-تناول نظام غذائي غني بالأطعمة المالحة والمدخنة.

-العدوى البكتيريا في المعدة تزيد من الخطر.

ما طرق علاج سرطان المعدة؟

الاكتشاف المبكر هو مفتاح نتائج العلاج الناجحة، وتكون الجراحة هي العلاج الأساسي الذي يهدف إلى إزالة الأنسجة السرطانية، اعتمادًا على مرحلة المرض ومدى انتشاره، قد يوصى بالعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي لاستئصال أي خلايا سرطانية متبقية.