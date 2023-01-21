ما لا تعرفه عن جرثومة المعدة.. الأسباب والمضاعفات والعلاج

كتبت أمل علام

تصيب الجرثومة الحلزونية أو ما تعرف باسم جرثومة المعدة عددًا كبيرًا من الأشخاص على مستوى العالم، نتيجة تناول الأطعمة والمشروبات غير النظيفة، ونتيجة الإصابة تسبب جرثومة المعدة التهابًا مزمنًا، "التهاب بالمعدة" عن طريق غزو بطانة المعدة وإنتاج سم خلوي، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تكوين القرحة، وذلك وفقًا لما نشره موقع Medicine Net.



الام المعدة

حقائق عن عدوى الجرثومة الحلزونية

هي بكتيريا سالبة الجرام تسبب التهابًا مزمنًا (عدوى) في المعدة والاثني عشر وهي سبب شائع للقرحة في جميع أنحاء العالم، تسمى هذه البكتيريا أحيانًا "بكتيريا القرحة".

وعلى الرغم من عدم ظهور أعراض على العديد من الأفراد المصابين، إلا أن الأفراد المصابين الآخرين قد يعانون من نوبات عرضية مثل التجشؤ، الانتفاخ، الغثيان والقيء، عدم ارتياح في البطن.

الالتهابات الأكثر خطورة تسبب أعراض مثل:

آلام في البطن

الغثيان والقيء الذي قد يشمل تقيؤ الدم.

خروج براز داكن أو يشبه القطران.

التعب

انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)

قلة الشهية

الإسهال

القرحة الهضمية

حرقة

ورائحة الفم الكريهة .

قد يكون لدى بعض الأفراد البكتيريا في أمعائهم، ولا تسبب البكتيريا أي أعراض للمرض، يشمل تشخيص عدوى الجرثومة الحلزونية أو ما يعرف باسم جرثومة المعدة، من خلال اختبارات للأجسام المضادة في الدم، واختبار تنفس اليوريا، واختبارات لمولدات المضادات في البراز، والخزعات بالمنظار.

تضعف الالتهابات المزمنة مع الإصابة بجرثومة المعدة الدفاعات الطبيعية للمعدة لذلك يحتاج معظم الأفراد الذين يعانون من الأعراض إلى العلاج لمنع تكون التقرح، قد يكون من الصعب استئصال الجثومة الحلزونية من المعدة بالمضادات الحيوية بسبب مقاومة المضادات الحيوية، وبالتالي، عادةً ما يتم إعطاء اثنين أو أكثر من المضادات الحيوية معًا (نظام العلاج) مع دواء مثبط لمضخة البروتون لتقليل حمض المعدة""، وهو ما يطلق عليه علاج جرثومة المعدة أو العلاج الثلاثي.

بشكل عام، يجب علاج المرضى إذا كانوا مصابين بالجرثومة الحلزونية ولديهم تقرحات، لانه قد يتطور بهم الأمر إلى الاصابة بتقرحات ثم السرطان.

وأضاف الموقع أنه نظرًا لأن حوالي 50% من سكان العالم مصابون بجرثومة المعدة، فإن العلاج والوقاية من الآثار الجانبية والمضاعفات أمر صعب، ومع ذلك، فإن التوصيات للمساعدة في منع القرحة تشمل: التوقف عن التدخين، تجنب المسكنات، والكافيين لمنع زيادة تقرحات والتهابات المعدة، تجنب أو قلل من التوتر .

وقال الموقع، يمكن منع الإصابة بجرثومة المعدة باتباع الأساليب الجيدة لغسل اليدين بالماء النظيف، لا يوجد لقاح متاح ضد جرثومة المعدة لمنع العدوى.

عادة ما يكون تشخيص عدوى جرثومة المعدة جيدًا إلى ممتاز، ولكن ما يصل إلى 20 % من الأفراد المصابين قد يكون لديهم عدوى متكررة، قد تسبب العدوى التي لا يتم علاجها احتمالية حدوث نزيف وفقر الدم وانخفاض ضغط الدم

ما هي جرثومة المعدة وهل هي معدية؟

الجرثومة الحلزونية أو ما يعرف باسم جرثومة المعدة (هيليكوباكتر بيلوري) هي بكتيريا حلزونية الشكل، وهى تعد بكتيريا فريدة من نوعها لأنها تنتج إنزيم اليورياز الذي يسمح للبكتيريا بالعيش في بيئة قاسية من المعدة، يتفاعل إنزيم اليورياز الذي ينتجه مع اليوريا لتكوين الأمونيا التي تحيد ما يكفي من حمض المعدة للسماح للكائنات الحية بالبقاء في الأنسجة، وهى تعتبر معدية وتنتقل من شخص لآخر عن طريق: اللعاب، التلوث البرازي في الطعام أو الماء، عند تناول الطعام والشراب الملوث الغير نظيف.

كيف تصاب بالبكتيريا الحلزونية؟

قد تسبب البكتيريا عدوى في المعدة لدى بعض الأفراد، تبدأ العدوى مع الإصابة بالعدوى من شخص لآخر (إما عن طريق طريق الفم - البراز)، معظم الناس يصابون بالتهاب المعدة من استجابة الجسم للبكتيريا نفسها وإلى مادة مرتبطة بالسموم الخلوية تسمى Vac-A ، وهي مادة كيميائية تنتجها البكتيريا.

يقترح الباحثون أيضًا أن حمض المعدة يحفز البكتيريا على النمو وإنتاج السم الخلوي، ويزيد من غزو بطانة المعدة من قبل البكتيريا، ما يؤدي إلى الالتهاب، وتشكيل القرحة الهضمية (مرض القرحة الهضمية)، وأظهر باحثون آخرون أن هذه البكتيريا ومنتجاتها تسبب تغيرات في خلايا بطانة المعدة والتي عند تغييرها ترتبط بسرطانات المعدة وغيرها من السرطانات، على الرغم من أن هذه الأمراض نادرة الحدوث.