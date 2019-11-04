علاج جرثومة المعدة واسباب الإصابة بها

كتبت إيناس البنا

التهاب بيلوري H. pyloriH أو ما يعرف باسم " جرثومة المعدة" هو نوع شائع من البكتيريا ينمو في الجهاز الهضمي ويميل إلى مهاجمة بطانة المعدة، حيث تصيب معدة حوالي 60 % من السكان البالغين في العالم، عادة ما تكون العدوى بالبكتيريا الحلزونية غير ضارة، ولكنها مسئولة عن غالبية القرح في المعدة والأمعاء الدقيقة.

H. بيلوري وفقا لتقرير موقع " healthline" غالبا ما تصيب معدتك أثناء الطفولة، وعلى الرغم من أن الالتهابات بهذه السلالة من البكتيريا لا تسبب الأعراض عادة، فإنها يمكن أن تؤدي إلى أمراض في بعض الأشخاص ، بما في ذلك القرحة الهضمية ، والحالة الالتهابية داخل معدتك المعروفة باسم التهاب المعدة.

تكييف H البكتيريا في البيئة القاسية والحمضية في المعدة، فيمكن لهذه البكتيريا تغيير البيئة المحيطة بهم وتقليل حموضة الجسم حتى تتمكن من البقاء على قيد الحياة، و يسمح الشكل الحلزوني لـ H. pylori باختراق بطانة المعدة، حيث تكون محمية بالمخاط ولا تتمكن خلايا الجسم المناعية من الوصول إليها، ويمكن أن تتداخل البكتيريا مع استجابتك المناعية وتضمن عدم تدميرها، مما قد يؤدي إلى مشاكل في المعدة.

أسباب التهابات بيلوري H.



ما زال من غير المعروف بالضبط كيف تنتشر العدوى بالبكتيريا الحلزونية، ولكن يعتقد أن العدوى تنتشر من فم شخص إلى آخر، ويمكن أيضًا نقلها من البراز إلى الفم ويحدث هذا عندما لا تغسل يديك جيدًا بعد استخدام الحمام، كما يمكن أن تنتشر جرثومة المعدة من خلال ملامسة الماء أو الطعام الملوثين.

يُعتقد أن هذه البكتيريا تسبب مشاكل في المعدة عندما تخترق بطانة الأغشية المخاطية في المعدة وتنتج مواد تحيد أحماض المعدة، مما يجعل خلايا المعدة أكثر عرضة للأحماض القاسية التى تسبب تهيج بطانة المعدة وقد يتسبب في حدوث تقرحات في المعدة أو الاثني عشر، وهو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة.

أعراض العدوى بالبكتيريا الحلزونية



معظم الأشخاص الذين يعانون من H. pylori ليس لديهم أي أعراض، ولكن عندما تؤدي الإصابة إلى القرحة ، قد تشمل الأعراض ألم في البطن ، خاصة عندما تكون معدتك فارغة في الليل أو بعد ساعات قليلة من وجبات الطعام. يوصف الألم عادة يأتي ويذهب.

قد يرتبط عدد من الأعراض الأخرى بعدوى H. pylori ، بما في ذلك:

التجشؤ المفرط.

الشعور بالانتفاخ.

الغثيان.

حرقة من المعدة.

الحمى.

قلة الشهية أو فقدان الشهية.

فقدان الوزن غير المبررة.

راجع طبيبك على الفور إذا واجهت:

مشكلة في البلع

فقر دم

دم في البراز

مضاعفات العدوى بجرثومة المعدة



يمكن أن تؤدي الالتهابات الحلزونية البوابية إلى تقرحات هضمية، لكن العدوى أو القرحة نفسها يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة، وتشمل هذه:

نزيف داخلي : الذي يمكن أن يحدث عندما تخترق القرحة الهضمية الأوعية الدموية وترتبط بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

ثقب المعدة: الذي يمكن أن يحدث عندما تخترق القرحة جدار المعدة.

التهاب بطانة تجويف البطن.

تشير الدراسات التي أجريت على مصدر موثوق به إلى أن الأشخاص المصابين لديهم خطر متزايد للإصابة بسرطان المعدة، في حين أن العدوى هي سبب رئيسي لسرطان المعدة ، وكلن معظم المصابين بفيروس بيلوري لا يصابون أبدًا بسرطان المعدة.

علاج جرثومة المعدة



إذا كنت تعاني من عدوى H. pylori ولا تسبب لك أي مشاكل ولا تتعرض لخطر متزايد بسرطان المعدة ، فقد لا يقدم العلاج أي فوائد.

العلاج بالأدوية



ستحتاج عادة إلى تناول مزيج من مضادات حيوية مختلفة، إلى جانب دواء آخر يقلل من حمض المعدة لأن تقليل حمض المعدة يساعد المضادات الحيوية على العمل بشكل أكثر فعالية.

قد يختلف العلاج حسب تاريخك الطبي السابق وإذا كنت تعاني من أي حساسية من هذه الأدوية.

بعد العلاج ، سيكون لديك اختبار متابعة للبكتيريا في معظم الحالات، لا يلزم سوى دورة واحدة من المضادات الحيوية لإزالة العدوى، ولكن قد تحتاج إلى تناول المزيد باستخدام أدوية مختلفة.

العلاج من خلال نمط الحياة والنظام الغذائي



لا يوجد دليل على أن الغذاء والتغذية يلعبان دورًا في الوقاية من مرض القرحة الهضمية أو التسبب في حدوثه، ومع ذلك ، فإن الأطعمة الغنية بالتوابل والكحول والتدخين قد تؤدي إلى تفاقم القرحة الهضمية وتمنعها من الشفاء بشكل صحيح.