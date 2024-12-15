طلاب "علوم الفضاء" ببنى سويف الأهلية يزورون الهيئة القومية للاستشعار من البعد

بنى سويف هانى فتحى

نظم برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة جامعة بنى سويف الأهلية زيارة علمية لطلاب البرنامج إلى مقر الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، النائب الأكاديمي، والدكتور ممتاز حجاب عميد قطاع الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية، والدكتور محمد مراد عبدالرحمن المدير الأكاديمي للبرنامج.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الزيارة في اطار بروتوكول التعاون بين الجانبين، بهدف إتاحة الفرصة للطلاب لاستكشاف تطبيقات تكنولوجيات الفضاء الحديثة، والتعرف على الإمكانيات الواسعة لتحليل صور الأقمار الصناعية في مجالات مثل الزراعة، التخطيط العمراني، ودراسة الظواهر البيئية. حيث تم الاتفاق على إطلاق عدد من البرامج التدريبية والمنح المخصصة للطلاب، لإكسابهم المزيد من المهارات العملية المتميزة لتأهيلهم للعمل في مجالات الفضاء والاستشعار. وذلك في اطار الخطة الاستراتيجية التي تتبعها إدارة جامعة بني سويف الأهلية نحو تعزيز التعليم التطبيقي وربط الطلاب بمجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وخلال الزيارة، قام الطلاب بالتعرف على أحدث التطبيقات العملية في مجالات الاستشعار عن بُعد وتكنولوجيا الفضاء، وكيفية تحليل صور الأقمار الصناعية واستخدامها في مجالات متعددة، بدءًا من التخطيط العمراني وصولًا إلى الدراسات البيئية. كما زار الطلاب معامل الهيئة المتميزة، مثل معمل الواقع الافتراضي، ومعامل تحليل البيانات، ومعامل الفضاء، مما أتاح لهم فرصة التعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.