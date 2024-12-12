اليوم السابع
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طلاب جامعة بنى سويف الأهلية فى زيارة ميدانية لمستشفى الصحة النفسية

الخميس، 12 ديسمبر 2024 01:49 م
طلاب جامعة بنى سويف الأهلية فى زيارة ميدانية لمستشفى الصحة النفسية جانب من الزيارة
بنى سويف - هانى فتحى

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نظمت جامعة بني سويف الأهلية تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، زيارة ميدانية لطلاب برنامج علم النفس الإكلينيكي إلى مستشفى الصحة النفسية ببنى سويف، وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتورة رشا عادل عميد قطاع الفنون والعلوم الإنسانية، والدكتور قياتي عاشور مدير البرنامج.

 

وأكد الدكتور منصور حسن، حرص الجامعة واهتمامها بالجانب العملي والميداني للطلاب وربط المناهج الدراسية الأكاديمية التي يتلقاها الطلاب بالجانب العملي، الأمر الذى يسهم بشكل واضح في تدريب الطلاب عملياً لمواكبة سوق العمل من خلال تنمية المهارات، واكتساب الخبرات الميدانية، ورؤية ما يحدث على أرض الواقع حتى لا تكون هناك فجوة بين الجانبين، وكذلك تمكين طلاب القسم من إتقان تطبيقات المنهج العلمي في الحقل النفسي الاجتماعي وفهم فلسفة أبعاده المعرفية، بما يحقق فهم وتفسير السلوك الإنساني من خلال القيام بزيارات علمية موجهة.

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور قياتي عاشور أن الزيارة  أتاحت  الفرصة للطلاب للتعرف عن قرب على أقسام المستشفى المختلفة، ومشاهدة الأخصائيين النفسيين وهم يقومون بتقييم المرضى باستخدام الاختبارات النفسية، وحضور جلسات العلاج النفسي، و التعرف على الأدوار المتكاملة للأخصائي النفسي، والمعالج النفسي، والطبيب، والممرض النفسي في تقديم الرعاية النفسية للمرضى.







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