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حالة الطقس.. برودة ورياح وأمطار متفاوتة الشدة بدءا من الثلاثاء 17-12-2024

الأحد، 15 ديسمبر 2024 10:56 ص
حالة الطقس.. برودة ورياح وأمطار متفاوتة الشدة بدءا من الثلاثاء 17-12-2024 حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تنخفض بقيم تتراوح من (3:2) درجات على شمال البلاد، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، يصاحبها نشاط للرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء المقبل الموافق 17 ديسمبر 2024.

وأشارت الهيئة فى تحديثها الأخير لخريطة التنبؤات الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يسود الثلاثاء المقبل، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وتتوقع هيئة الأرصاد، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة الثلاثاء المقبل، على النحو الآتي: القاهرة الكبرى العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، الوجه البحرى العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية الغربية العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية الشرقية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، جنوب الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.







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