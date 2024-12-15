أخبار مصر.. طقس غدا مائل للبرودة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 11 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غد الإثنين 16 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

رئيس الوزراء عن الراحل نبيل الحلفاوي: ساهم فى تجسيد بطولات وطنية عظيمة

ينعى مجلس الوزراء بخالص الحزن والأسى، الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية اليوم، وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بالغ الأسى وصادق المواساة لعائلة الفنان الراحل، ولأسرة الفن المصري العريق، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وعظيم غفرانه، وأن يُلهم ذويه ومُحبيه الصبر والسلوان. وزير الخارجية: ندعم جهود تطوير عمل البرلمان العربي وتعزيز دوره إقليميا ودوليا استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، واستهل الوزير عبد العاطي اللقاء بتهنئة اليماحي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، معربًا عن تقدير مصر للدور الهام الذي يلعبه البرلمان العربي للتعبير عن صوت الشعوب العربية في القضايا ذات الأولوية، وتشكيل جبهة برلمانية عربية موحدة للدفاع عن المصالح العربية في الاتحادات والهيئات البرلمانية الدولية، وتعزيز العمل العربي المشترك.

افتتاح معرض نبيو للذهب والمجوهرات 2024 بمشاركة 31 عارضا دوليا

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية النسخة الجديدة من معرض نبيو للذهب والمجوهرات 2024، حيث يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويُعد أكبر حدث سنوى فى صناعة الذهب والمجوهرات بمصر، ويعكس تميز وريادة مصر فى هذا المجال على المستوى الإقليمى والدولى ويستمر حتى يوم 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، ويشهد المعرض مشاركة 80 عارضًا من بينهم 49 علامة تجارية مصرية و31 عارضًا دوليًا، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، مما يعزز البعد الدولى للمعرض.

مصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق تنمية عمرانية وتوفير سكن للمواطنين.. إنفوجراف

تواصل الدولة المصرية جهودها الدؤوبة للتوسع في طرح المشروعات السكنية التي تلبي احتياجات مختلف فئات وشرائح المجتمع، وذلك ضمن رؤية شاملة لإرساء العدالة الاجتماعية وخلق بيئة متكاملة المرافق والخدمات تتيح للمواطنين السكن الملائم والعيش الكريم، مع العمل على تيسير إجراءات التقديم على المواطنين، وفي الوقت ذاته تعمل الدولة أيضًا على تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مع وضع برامج تمويلية مرنة لدعم المستفيدين، بما يضمن تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية العمرانية المستدامة، وهو الأمر الذي وجد صداه لدى المؤسسات الدولية التي أشادت بجهود مصر في هذا الملف. إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات غدا تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لإجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م، حيث تجرى الوزارة قرعة الحج غدا الاثنين لإعلان الفائزين بالتأشيرات. وزير العمل يُقرر زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه قرر وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ،رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة ،المُسجلة في قاعدة بيانات "الوزارة"، من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم، وذلك إبتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025، ومن المتوقع أن تكون التكلفة الاجمالية لصرف الـ6 منح الدورية، تقريبًا مليار و500 مليون جنيه، سنويًا. رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد غدا الإثنين رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال. وزارة التعليم توجه بصرف مقابل الحصة للعاملين بالمرحلة الثانوية أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا مانع نحو صرف المقابل النقدي للمستعان بهم بالحصة لمعلمي المرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني الثانوي بالمديريات التعليمية، حرصا على استقرار العملية التعليمية، وسدًا للعجز بالمعلمين.

الانتهاكات مستمرة.. الاحتلال يقصف مدرسة الماجدة المكتظة بالنازحين بمدينة غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "الانتهاكات مستمرة.. الاحتلال يقصف مدرسة الماجدة المكتظة بالنازحين بمدينة غزة". مقترح بعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 فى الجامعات لمكافحة الغش كشفت مصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تقدمت بمقترح للمجلس الأعلى للجامعات بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 بمقر الجامعات، بهدف مواجهة الغش أثناء الامتحانات، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تقليل أعداد لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، بهدف السيطرة على حالات الغش، حيث إن تقليص عدد اللجان سيساعد على المزيد من الضبط والحزم وتتبع الطلاب وإجراء عمليات التفتيش في أماكن محدودة.

سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 15-12-2024.. عيار 21 يسجل 3810 جنيهات

ننشر آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15-12-2024 لعيار21 في التعاملات الصباحية، بعد أن خسر الذهب قمته التاريخية المحققة هذا الشهر، وذلك في تعاملات أمس. عيار 24 يسجل 4354 جنيها. عيار 21 يسجل 3810 جنيهات. عيار 18 يسجل 3265 جنيها. الجنيه الذهب 30480 جنيها.

طقس غد الإثنين 16-12-2024 مائل للبرودة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 11