وفد "المجتمعات العمرانية" يتفقد مناطق التجميل بدمياط الجديدة

دمياط معتز الشربينى

قام فريق التجميل والتنسيق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بزيارة ميدانية لمدينة دمياط الجديدة برئاسة المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، ضم الفريق كلا من : الدكتور أسامة محمد علي و سيد فودة بزيارة مدينة دمياط الجديدة

إلتقي الوفد بمدير إدارة التجميل بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بقيادة المهندس عبد المنعم المغازي و ممثلي المجتمع المدني و المطورين العقاريين المساهمين في تجميل المدينة و من خلال جلسة نقاشية ، تم عرض بور بوينت للتصمبمات الحضارية لأعمال التجميل من ميادين و مداخل و جداريات و لاند اسكيب.

ثم انتقل وفد مسؤولي التجميل بعمل زيارة ميدانية للميادين المنفذة على أرض الواقع و مواقع الميادين الجاري تنفيذها، و قدم الوفد توصيات بإستخدام أجود الخامات لتحقيق الإستدامة

و أشاد الوفد بإهتمام جهاز مدينة دمياط الجديدة ممثلا في إدارة التجميل و الميادين و الإدارات المعنية بقيادة المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة .

كما أشاد الوفد بدور المشاركة المجتمعية بتوعية سكان المدينة بضرورة الإهتمام بتجميل المدينة وتحقيق أقصى درجات التنسيق الحضاري حتي تكون المدينة جذابة، وذلك في إطار اهتمام وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني بتجميل المدن الجديدة.



