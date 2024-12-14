هطول أمطار خفيفة على ساحل العريش فى شمال سيناء.. صور

شمال سيناء – محمد حسين

شهدت مناطق ساحل العريش، والشيخ زويد، وجنوب رفح بمحافظة شمال سيناء، هطول أمطار خفيفة ومتقطعة تلاها سطوع للشمس، وأدت الأمطار إلى تجمعات مائية صغيرة في شوارع مدينة العريش، مما تسبب في إعاقات محدودة لحركة السير، وفي استجابة سريعة، دفع مجلس مدينة العريش بالتعاون مع شركة المياه بمعدات لسحب المياه وتيسير الحركة المرورية في الشوارع المتأثرة.

من جانبها، رفعت محافظة شمال سيناء حالة الاستعداد القصوى في جميع مرافقها للتعامل مع آثار الأمطار، وأكدت المحافظة تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية في المدن المختلفة لضمان استجابة فعّالة وسريعة لأي طارئ.

وشددت المحافظة، على أن فرق العمل والمعدات اللازمة جاهزة للتعامل مع أي تجمعات مائية إضافية قد تحدث، مع استمرار التنسيق بين الهيئات الحكومية ومديريات الخدمات لضمان حماية المواطنين والمرافق العامة.

وفي إطار خطة المحافظة للتعامل مع تقلبات الطقس، أصدرت تعليمات للمواطنين بتجنب الأماكن التي قد تشهد تجمعات مائية والالتزام بتوجيهات الجهات المعنية حفاظًا على سلامتهم. كما أوضحت أن الوضع تحت المراقبة الدقيقة على مدار الساعة من خلال تقارير غرف العمليات التي تتابع المستجدات بشكل مستمر لضمان سرعة الاستجابة.

يذكر أن الأمطار في سيناء، يترقبها الأهالي بفارغ الصبر لما تمثله من أهمية كبرى في دعم الزراعة، وقد تأخر هطول الأمطار هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، وجاء بكميات محدودة لا تلبي تطلعات سكان المناطق الزراعية.

وسبق وأدي أهالي قرى الشيخ زويد وجنوب رفح هذا العام صلاة الاستسقاء، طلبًا لنزول الأمطار التي تُعد شريان الحياة الرئيسي لري الأراضي الزراعية، وتقليل ملوحة المياه المستخرجة من الآبار، التي تُستخدم لري الزراعات.



هطول أمطار خفيفة على ساحل العريش



أمطار خفيفة على ساحل العريش



هطول أمطار خفيفة على ساحل العريش



الأمطار فى شوارع العريش