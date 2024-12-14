محافظ القاهرة: سوق اليوم الواحد يعمل أسبوعيا الجمعة والسبت

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء استمر اليوم السبت إقامة "سوق اليوم الواحد" بجوار مسجد آل رشدان بمدينة نصر بالتعاون مع وزارة التموين ليعمل السوق يومى الجمعة والسبت أسبوعيًا.

وأضاف محافظ القاهرة أن اليوم السبت يشهد أيضًا استمرار إقامة سوق اليوم الواحد بعين شمس والذى يخدم منطقتى المرج وعين شمس.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن القاهرة تشهد كذلك إقامة سوق اليوم الواحد بمناطق شرق مدينة نصر، وحلوان ، والأميرية كل يوم جمعة حيث يتم استهداف الأماكن الأعلى في الكثافة السكانية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بالتخفيضات المقدمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي ، وتخفيض السعر ،وإلغاء الحلقات الوسيطة بين المنتح والمستهلك لتقليل التكلفة، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

وأضاف محافظ القاهرة أن نشر أسواق اليوم الواحد فى العاصمة يأتى في إطار الجهود المستمرة لتوفير السلع الأساسية بجودة وأسعار تنافسية للمواطنين خاصة مع الإقبال الكبير من المواطنين عليها لتميزها بتوفير مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية وتخفيضات كبيرة أقل من مثيلاتها فى الأسواق بنسب تبدأ من ٢٠% وتصل إلى ٥٠% فى بعض السلع تقدمها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات القطاع الخاص.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين .. مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن التواجد في السوق متاح لكافة العارضين سواء شركات القطاع العام أو الخاص ، والجمعيات الأهلية ، وتجار سوق العبور بشرط ألا تقل أسعار المنتجات عن ٣٠ % عن مثيلاتها فى السوق.

وأسواق اليوم الواحد تعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة ، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، واللحوم، والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر ، والعسل، والبقوليات، والبيض.



اقبال المواطنيين على سوق اليوم الواحد



الخضروات والفاكهة فى سوق اليوم الواحد