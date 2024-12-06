اليوم السابع
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وزارة التموين تفتتح غدا سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 08:52 م
وزارة التموين تفتتح غدا سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج الشركة القابضة للصناعات الغذائية
كتب مدحت وهبة

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تنظم الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية غدا سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج بالتنسيق مع محافظة القاهرة حيث يتم افتتاحه للمرة الأولى لخدمة أهالي المنطقة وتلبية احتياجاتهم وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتعميم تجربة أسواق اليوم الواحد بكل المحافظات لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين،

وفي سياق متصل وبالتوازي مع افتتاح سوق اليوم الواحد غداً بمنطقة المرج، تستمر أسواق اليوم الواحد المفتوحة بمحافظتي القاهرة والجيزة بمناطق مدينة نصر وحلوان والاميرية وامبابة في العمل بتنظيم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبالتعاون مع المحافظات لضمان توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مع تقليل حلقات التداول.

الشركة القابضة للصناعات الغذائية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية

 







وزارة التموين

سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج

سوق اليوم الواحد



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