محافظ القاهرة يفتتح رابع أسواق اليوم الواحد بمنطقة المرج.. صور

كتب سيد الخلفاوى

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، رابع أسواق اليوم الواحد بالقاهرة والذي تم إقامته بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بحى عين شمس بجوار سنترال عين شمس ليخدم منطقتى المرج وعين شمس، لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بنسب تبدأ من 20 % وتصل إلى 50 % فى بعض السلع .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن القاهرة ستشهد هذا الشهر إقامة 16 سوقا أسبوعيا بأربع مناطق هي شرق مدينة نصر، وحلوان ، والأميرية، وعين شمس، حيث يتم استهداف الأماكن الأعلى في الكثافة السكانية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بالتخفيضات المقدمة والعمل على توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع وزارة التموين، والغرفة التجارية، وشركات القطاع العام والخاص ، والمبادرات المجتمعية المختلفة .

وأكد محافظ القاهرة، أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي ، وتخفيض السعر ، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاسبوعية من أسواق اليوم الواحد، والاستفادة من التخفيضات .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن التواجد في السوق متاح لكافة العارضين سواء شركات القطاع العام أو الخاص ، والجمعيات الأهلية ، وتجار سوق العبور بشرط ألا تقل أسعار المنتجات عن 30% عن مثيلاتها فى السوق.

وأضاف د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن سوق اليوم الواحد يستهدف إلغاء الحلقات الوسيطة بين المنتح والمستهلك لتقليل التكلفة ، مضيفًا أن سوق اليوم الذى شارك فيه أكثر من ٥٠ سيارة لبيع السلع الغذائية للمواطنين سيتم إقامته كل أسبوع بنفس المنطقة، مشيرًا إلى أن أسعار سوق اليوم أقل من السوق السابق لكثافة المعروض ودخول عدة شركات المنافسة.

وأشار المحافظ إلى أن السوق شهد إقبالا كثيفا من مواطني أحياء المرج وعين شمس والمطرية للاستفادة من التخفيضات.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار .

وسوق اليوم الواحد الذى تم افتتاحه صباح اليوم السبت يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة ، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر ، والعسل، والبقوليات، مع توافر البيض بسعر ١٤٥ جنيها للطبق، وسعر كيلو اللحمة السوداني ٢٧٥ جنيها، والبلدى ٣٠٠ جنيه، وكيلو السكر ٣٠ جنيها.

وعلى هامش السوق قامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي بحملة توعية تحت شعار "نحو أسلوب حياة صحى" بهدف توعية المواطنين لترشيد الاستهلاك، وكيفية شراء المعدلات الصحية من المنتجات وعدم الإفراط حفاظًا على الصحة تحقيقًا للتنمية المستدامة، ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

رافق محافظ القاهرة خلال الافتتاح م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، د. علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة التموين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.



محافظ القاهرة خلال جولته فى سوق اليوم الواحد بالمرج



محافظ القاهرة يتفقد رابع أسواق اليوم الواحد بالمرج