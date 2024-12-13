تعرف على أماكن سوق اليوم الواحد بالقاهرة

تنشر محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين عدد من سيارات السلع الغذائية، فى أماكن ثابتة بجانب السيارات المتحركة التى تنتشر فى الميادين، والمنافذ الثابتة، حيث حددت محافظة القاهرة عدة مناطق تنظم فيها سوق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.
ويتم استهداف الأماكن الأعلى فى الكثافة السكانية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بالتخفيضات المقدمة والعمل على توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع وزارة التموين، والغرفة التجارية، وشركات القطاع العام والخاص، والمبادرات المجتمعية المختلفة.
وأشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعى، وتخفيض السعر، وأن معروضات السوق، تقل فى السعر عن معروضات الأسواق الماضية لدخول العديد من الشركات الأخرى فى المنافسة.
وأكد محافظ القاهرة أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.
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