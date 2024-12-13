تعرف على أماكن سوق اليوم الواحد بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

تنشر محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين عدد من سيارات السلع الغذائية، فى أماكن ثابتة بجانب السيارات المتحركة التى تنتشر فى الميادين، والمنافذ الثابتة، حيث حددت محافظة القاهرة عدة مناطق تنظم فيها سوق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

ومن المقرر أن يتم تنظيم سوق اليوم الواحد ، اليوم الجمعة، لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 20%،ومن المناطق المقرر أن يتوقف بها سيارات السوق " أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر وتتواجد ما يقارب الـ 50 سيارة سلع غذائية.

كما ستتواجد عدد كبير من سيارات السلع الغذائية أمام ركن فاروق بحلوان على كورنيش النيل لخدمة المواطنين بكل الأماكن القريبة.

كما يتم تنظيم السوق فى حى الأميرية، وفى حى عين شمس بجوار سنترال عين شمس ليخدم منطقتى المرج وعين شمس، لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار مخفضة.