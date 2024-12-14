"مبادرة مشروعك" بالأقصر تنفذ 386 مشروعا تجاريا وزراعيا وصناعيا خلال 2024

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت ميرفت سيد مدير إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية البشرية والمحلية "مشروعك" بمحافظة الأقصر، عن إجمالي حصاد عدد المشروعات التى تم تنفيذها بالمحافظة منذ بداية يناير 2024 وحتى الأول من ديسمبر الجارى وصل إلى 386 مشروعا، وذلك بإجمالي قيمة مالية وصلت إلى 290 مليونا و370 ألفا و500 جنيه، تنوعت ما بين مشروعات تجارية وصناعية وخدمية وزراعية.

وأضافت مدير مبادرة مشروعك بمحافظة الأقصر، في بيان صحفى، أن قيمة هذة المشروعات، وفرت 1536 فرصة عمل بمحافظة الأقصر، مشيرةً إلى أن ذلك يأتى بفضل التيسيرات والتسهيلات المقدمة من خلال وزارة التنمية المحلية، وكذلك بفضل توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والعمل على حل المشاكل والمعوقات التى تواجه المتقدمين للمبادرة.

وأكدت ميرفت سيد مدير إدارة المشروع القومي للتنمية، أن المبادرة توفر رخصة نشاط مجانية مدتها خمس سنوات، كما أن الفائدة وصلت إلى 5% متناقصة لبعض المشروعات الصناعية والخدمية والزراعية، كما أنه يتم تمويل كافة المشروعات الجديدة او القائمة بالفعل بغرض التوسع بشروط ميسرة، وتيسيرا على المواطنين يوجد 7 مقرات فى جميع مراكز ومدن المحافظة، وان المبادرة تتعامل مع العديد من البنوك كبنك مصر والأهلي والزراعى المصرى والقاهرة والاسكندرية والإسكان والتعمير.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على استمرار العمل بالمشروع على كافة المستويات وبجميع المراكز والمدن بالمحافظة وتقديم كل التسهيلات لكافة الشباب الراغبين في الاستفادة من المزايا التي يقدمها المشروع، مؤكدا أن الدولة تعمل على تقديم كافة أنواع الدعم التدريبي والمالي وخلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع الشباب والمرأة على العمل والإنتاج وتيسير كافة العقبات أمامهم، لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة.