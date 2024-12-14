احذر.. النوم بشعر مبلل قد يصيبك بالفطريات

كتبت فاطمة ياسر

النوم بشعر مبلل دون تجفيف فروة الرأس قد يؤدي إلى الإصابة بعدوى فطرية، وفقا لموقع Hindustantimes، ففروة الرأس الرطبة يمكن أن تصبح بسهولة أرضًا خصبة للفطريات، وعلى الرغم من أن فروة رأسنا تحتوي على خميرة طبيعية، إلا أن الشعر الرطب يمكن أن يخلق بيئة مثالية لهذه الخميرة لتنمو بشكل مفرط وتزيد من خطر الإصابة بعدوى فطرية أو ما يعرف بالسعفة.

لا تنم بشعر رطب أبدًا

أول شيء يجب أن ندركه جميعًا هو أن لدينا خميرة طبيعية وفطريات تعيش على بشرتنا وفروة رأسنا، وتفضل أن تعيش في بيئة أكثر رطوبة، فإذا كنت من الأشخاص الذين يتسمون بالكسل عندما يتعلق الأمر بتجفيف شعرك بعد غسله، فأنت تنام على شعر رطب وتتركه لساعات وساعات متواصلة، فأنت بذلك تخلق العاصفة المثالية والبيئة المثالية لنمو هذه الخميرة بشكل مفرط، وهذا يؤدي في الأساس إلى ما يسمى بالتهاب الجلد الدهني، أو ما يعرف بقشرة الرأس.

فالنوم بشعر رطب يزيد أيضًا من فرص الإصابة بعدوى فطرية تسمى سعفة الرأس أو القوباء الحلقية، فإذا كنت لا تريد أن تصيب هذه العدوى فروة رأسك وتتجنب تساقط الشعر، إحرص دائمًا على تجفيف شعرك بعد غسل فروة رأسك.