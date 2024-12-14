أسعار الخضروات اليوم السبت 14 ديسمبر بأسواق الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تشهد أسواق الإسكندرية اليوم السبت 14 ديسمبر 2023، استقرارا فى أسعار الخضروات والفاكهة فى كافة أسواق المحافظة، حيث يبلغ سعر كيلو الطماطم 5,5 جنيه فى معظم الأسواق، وذلك بعد انخفاض سعر الطماطم بعد ما تجاوزت الـ30 جنيها لسعر الكيلو الواحد.

بينما بلغ سعر كيلو البصل الأبيض 22 جنيها، والأحمر 25 جنيها، وكيلو الكوسة 25 جنيها، بينما الخيار 20 جنيها للكيلو.

يذكر أن المجمعات الاستهلاكية وفرت الخضروات والفاكهة بأسعار منافسة للسوق، لتوفير المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة منعا لجشع التجاور وتفاوت الأسعار فى المحلات والأسواق.