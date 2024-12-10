تعرف على سعر الطماطم والخضروات اليوم بأسواق الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تشهد أسواق الإسكندرية اليوم استقرار فى اسعار الخضروات والفاكهة فى كافة اسواق المحافظة حيث يبلغ سعر كيلو الطماطم 6 جنيهات فى معظم الأسواق وذلك بعد انخفاض سعر الطماطم بعد ما تحاوزت الـ30 جنيها لسعر الكيلو الواحد.

بينما بلغ سعر كيلو البصل الأبيض 22 جنيها والأحمر 25 جنيها وكيلو الكوسة 25 جنيها بينما الخيار 20 جنيها للكيلو.

يذكر أن وفرت المجمعات الاستهلاكية الخضروات والفاكهة بأسعار منافسة للسوق لتوفير المنتجات الغذائية للمواطنين باسعار مناسبة منعا لجشع التجاور وتفاوت الأسعار فى المحلات والإسواق.