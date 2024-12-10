اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعرف على سعر الطماطم والخضروات اليوم بأسواق الإسكندرية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 10:47 ص
تعرف على سعر الطماطم والخضروات اليوم بأسواق الإسكندرية سوق خضار - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تشهد أسواق الإسكندرية اليوم استقرار فى اسعار الخضروات والفاكهة فى كافة اسواق المحافظة حيث يبلغ سعر كيلو الطماطم 6 جنيهات فى معظم الأسواق وذلك بعد انخفاض سعر الطماطم بعد ما تحاوزت الـ30 جنيها لسعر الكيلو الواحد.

بينما بلغ سعر كيلو البصل الأبيض 22 جنيها والأحمر 25 جنيها وكيلو الكوسة 25 جنيها بينما الخيار 20 جنيها للكيلو.

 

يذكر أن وفرت المجمعات الاستهلاكية الخضروات والفاكهة بأسعار منافسة للسوق لتوفير المنتجات الغذائية للمواطنين باسعار مناسبة منعا لجشع التجاور وتفاوت الأسعار فى المحلات والإسواق.







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الاسكندرية

اسعار الخضروات اليوم

سعر الطماطم اليوم




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