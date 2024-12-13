التدخين والإفراط في الشاي يسببان هذه الحالة المزمنة

كتبت مروة هريدى

الإمساك المزمن هو حالة تتميز بحركات الأمعاء غير المنتظمة وعدم اكتمال عملية الإخراج، ويمكن للعادات اليومية مثل الإفراط في تناول الشاي والتدخين أن تؤثر على صحة الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى مشاكل طويلة الأمد، وقد تبدو هذه العادة المتمثلة في تناول الشاي الأسود في كل صباح رائعة ولكنها قد تدمر صحة الجهاز الهضمي أكثر مما تتخيل، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

إليك كيف يمكن أن تؤثر عادة تناول الشاي الأسود في الصباح على عملية الهضم؟

يحتوي الشاي، خاصة الشاي الأسود، على مركبات مثل التانين والكافيين، والتي يمكن أن تؤثر على صحة الأمعاء، والتانين عبارة عن قابضات طبيعية تعمل على تجفيف بطانة الأمعاء، ما يؤدي إلى إبطاء حركة مرور الفضلات عبر الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك، فإن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، وهو عامل رئيسي في الإمساك، حيث يُسبب الجفاف بسبب قلة شرب الماء، صعوبة في عملية الإخراج، وفي حين أن تناول الشاي باعتدال قد لا يسبب مشاكل، فإن شرب عدة أكواب يوميًا دون تناول كمية كافية من الماء يمكن أن يسبب الإمساك، أما بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون الشاي بالحليب، فقد يسبب عدم تحمل اللاكتوز لدى بعض الأشخاص أو محتوى الدهون في الحليب إلى مشاكل مثل بطء الهضم.

تأثير التدخين على الهضم والإصابة بالإمساك

يمكن أن يتداخل النيكوتين، وهو المركب النشط في السجائر، مع الأداء الطبيعي للجهاز الهضمي، في البداية، قد يحفز النيكوتين حركة الأمعاء عن طريق تنشيط عضلات الجهاز الهضمي، ولكن بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا التحفيز المفرط إلى إضعاف الإيقاع الطبيعي لتقلصات الأمعاء، ويؤدي التدخين إلى إتلاف الأعصاب والعضلات في الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى انخفاض الحركة، حيث يسمح هذا العبور البطيء للفضلات عبر الأمعاء إلى امتصاص المزيد من الماء، مما يؤدي بدوره إلى الإمساك.

يؤثر التدخين أيضًا على تدفق الدم إلى الأمعاء، ما يضعف قدرتها على العمل بكفاءة، ويعتمد العديد من المدخنين أيضًا على السجائر كتأثير ملين بعد الوجبات، ما يخفي مشاكل الجهاز الهضمي الأساسية حتى تصبح مزمنة.

فيما يلى.. عوامل أخرى تسبب الإصابة بالإمساك المزمن:

تأثير الجفاف

يمكن أن تعمل السجائر وبعض أنواع الشاي (خاصة عند تناولها بكميات كبيرة) كمدرّات للبول، مما يتسبب في فقدان جسمك للسوائل، وقلة الترطيب تؤدى بدورها إلى الإصابة بالإمساك.

قلة تناول الألياف

غالبًا ما يتبع المدخنون نظامًا غذائيًا أقل من المثالي، والذي قد يشمل نقص الأطعمة الغنية بالألياف، ونظرًا لأن الألياف هي مفتاح الهضم السلس، فإن غيابها يمكن أن يسبب عدم انتظام حركة الأمعاء.

التانينات في الشاي

تحتوي بعض أنواع الشاي على التانينات، والتي لها خصائص قابضة قد تهيج جهازك الهضمي وتساهم في الإمساك.

عوامل نمط الحياة

غالبًا ما يرتبط التدخين بأسلوب حياة أكثر خمولًا، وهو سبب شائع آخر للهضم البطيء.

فيما يلى.. نصائح تحسين صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك المزمن:

عدم الإفراط في تناول الشاي

الإقلاع عن التدخين

زيادة تناول الألياف

البقاء رطبًا من خلال شرب الكثير من الماء والسوائل الطبيعية

ممارسة الرياضة بانتظام

إذا استمر الإمساك على الرغم من هذه التغييرات، فاستشر الطبيب للحصول على المشورة والعلاج المناسب وفقًا لحالتك الصحية.