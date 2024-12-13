أضرار انخفاض مستويات فيتامين د على الحمل والجنين.. ونصائح لزيادة مستوياته

كتبت فاطمة ياسر

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، ويتم امتصاصه بشكل أفضل في مجرى الدم مع الدهون الغذائية، وعند التعرض لنقص نسبته فهذا يعد مؤشرا غير صحي، ولكن هل له أيضًا ارتباط مباشر بالحمل؟، يوضح التقرير المنشور عبر موقع indianexpress، هذا الأمر.

يقول الأطباء إن نقص فيتامين د مرتبط بـ"اختلال الهرمونات"، ما قد يؤثر على الخصوبة ونتائج الحمل، حيث يرتبط فيتامين د بانخفاض مستويات مخزون المبيض، ولذا تعتبر مستويات فيتامين د القليلة غير صحية للحمل.

وأشارت الطبيبة إلي أن فيتامين د ضروري لامتصاص واستقلاب الكالسيوم والفوسفور، وتشير العديد من الدراسات إلى وجود صلة بين انخفاض مستويات فيتامين د، وزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان وأمراض المناعة الذاتية والأمراض العصبية ومقاومة الأنسولين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أن فيتامين د ضروري للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك امتصاص الكالسيوم، وصحة الجهاز المناعي، ونمو الخلايا، وتعتبر مستويات فيتامين د الكافية مهمة بشكل خاص للنساء الحوامل لدعم صحة الأم والجنين، كما أن نقص التغذية أثناء الحمل، وخاصة نقص فيتامين د، شائع جدًا، وقد يزيد من مخاطر الولادة المبكرة، وتسمم الحمل، ومرض السكري الحملي، والإجهاض.

وهناك عدة عوامل قد تساهم في نقص فيتامين د، وقد تشمل هذه العوامل التعرض المحدود لأشعة الشمس، والعادات الغذائية السيئة، والسمنة، وبعض الحالات الطبية، مثل متلازمات سوء الامتصاص، فالمستوى الطبيعي لفيتامين د أثناء الحمل هو 30 مل أو أعلى، ومن خلال إعطاء الأولوية لفيتامين د الكافي، يمكنك تحسين فرصك في الحمل السليم وإنجاب طفل سليم بشكل كبير.

كما يحث الخبراء على اتخاذ خطوات استباقية لضمان مستويات كافية من فيتامين د، فيجب تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الخضروات ومنتجات الألبان والفواكه والمكسرات والبذور مثل الحليب والزبادي والجبن والأسماك الدهنية والبيض، كما يجب التعرض لأشعة الشمس لمدة 20 إلى 30 دقيقة على الأقل يوميًا أو مرة واحدة على الأقل، ويمكن أن يساعد هذا في الحفاظ على الحركة مع الحفاظ على نشاطك.

وإذا استمر نقص فيتامين د حتى بعد اتخاذ هذه الخطوات الاستباقية، فيجب عليك استشارة الطبيب، لأنه قد يقترح القيام ببعض التغييرات الغذائية أو تناول مكملات هذا الفيتامين للحصول على نتائج فعالة، وتذكر أن فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، ويتم امتصاصه بشكل أفضل في مجرى الدم مع الدهون الغذائية، لذلك، إذا كنت تتناول مكملات فيتامين د في وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، فيمكنك تناولها مع طعام يحتوي على دهون صحية.