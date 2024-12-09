سوق اليوم الواحد بالعمرانية يطرح اللحوم بـ275 للكيلو والدواجن بـ135 جنيهًا

كتبت - مرام محمد

طرح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، اليوم الإثنين، كيلو اللحم السوداني بسعر 275 جنيهًا بدلًا من 285 جنيهًا، والدواجن المحلي بسعر 135 جنيهًا.

ويوفر جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بجودة عالية وتخفيضات تصل لـ30%.

ودعت محافظة الجيزة، المواطنين لزيارة السوق، للحصول على كل احتياجاتهم بأسعار مناسبة، فى إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كأهل المواطنين.