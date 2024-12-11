وزير التعليم: الدولة تستهدف زيادة أعداد مدارس النيل المصرية

كتب محمود طه حسين

التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، وسيم الحنبلي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ هيئة كامبريدج والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تعزيز مشروعات التعاون المشتركة.

وأشاد محمد عبد اللطيف بدور هيئة كامبريدج الدولية كأحد الشركاء الرئيسيين للوزارة، مؤكدًا على تاريخ التعاون الطويل والمثمر بين الجانبين في مصر حيث تعتمد العديد من المدارس في مصر على النظام التعليمي البريطاني، وتقدم كامبريدج المناهج ونظم الامتحانات، بالإضافة إلى منح شهادات الـ(IGCSE) للطلاب المصريين.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف زيادة أعداد مدارس النيل المصرية، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون والشراكة المستمرة بين وزارة التربية والتعليم المصرية وهيئة كامبريدج الدولية، لتقديم أفضل تجربة تعليمية بهذه المدارس تتماشى مع التطورات التكنولوجية والتعليمية العالمية.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة كامبريدج أن الهيئة تقدم مجموعة متنوعة من التقييمات العالمية، كما أن برامج كامبريدج تركز من خلال المناهج الدراسية على تطوير المهارات الأكاديمية والشخصية للطلاب، معربًا عن التزام الهيئة بدعم الوزارة لتطوير العملية التعليمية في مصر.

وتم خلال اللقاء استعراض برامج التعاون المشتركة مثل مصادر التعلم الرقمية، وتطوير ومراجعة المناهج، وبناء القدرات والتنمية المهنية للمعلمين، وكذلك ما تم إنجازه في منظومة مدارس النيل المصرية بالتعاون مع هيئة كامبريدج.

وقد حضر اللقاء من جانب هيئة كامبريدج مي الحداد المدير القطري لمصر وشمال أفريقيا، وإسماعيل صبري مستشار تعليم أول، وأبيجيل بارنيت مدير مناهج كامبريدج، ودان براي مدير الابتكار والتحول في التقييم.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شيرين حمدي، مستشارة الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات و رشا الجوشي منسق الوزارة للشؤون الأكاديمية للمدارس الدولية.