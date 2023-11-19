وزارة التعليم: لدينا 14 مدرسة نيل دولية وإدراج شهادتها ضمن المعترف بها عالميا

كتب ـ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هي هيئة التعليم والتقييم والامتحانات بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والتعليم هيئة الامتحانات الدولية - سابقاً) بجامعة كامبريدج البريطانية منذ عام 2009.

ووحدة شهادة النيل الدولية منوط بها إدارة نظام النيل التعليمي من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، حيث يحصل الطالب على شهادة النيل الإعدادية الدولية في نهاية الصف التاسع وشهادة النيل الثانوية الدولية المعترف بها داخل وخارج جمهورية مصر العربية في نهاية الصف الثاني عشر، موضحة أن عدد مدارس النيل المصرية الدولية التي تطبق نظام النيل التعليمي 14 فرعا بها 9741 طالبا وطالبة.

وأكدت الوزارة، على أن وحدة شهادة النيل الدولية في جهة منح الترخيص بتطبيق النظام بفعالية وفق معايير الجودة اللازمة لتطبيق النظام بفاعلية وتسويق الشهادة محليا ودوليا، كما تخلص الوحدة بتنفيذ آية مهام يستلزمها الارتقاء بالنظام التعليمي الشهادة النيل الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون المباشر مع جميع الوزارات والهيئات ومجالس المسحات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الجهات الدولية بخصوص تسويق والنشر شهادة النيل الدولية بنظامها التعليمي المتفرد.

وشددت على أن شهادة النيل الدولية الدولي هو نظام تعليمي لا يعتمد على الكتب الدراسية يهدف إلى تقديم شكل تعليمي متميز وفق المعايير الدول بحيث يحصل طلاب هذه المدارس على الشهادة المصرية الدولية والتى تعادل الثانوية الإنجليزية.

وأوضحت أن نظام التقييم للصفوف من KG1 حتى الثالث الابتدائي يعتمد على تقييم أداء وأنشطة مشاركات صفية ومن الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، يشمل التقييم على شقيه المرحلي والنهائي من خلال امتحان نهانی.

ويكون للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية تنسيق خاص للقبول بالجامعات الحكومية المصرية ونسبة مرته واعتراف الجامعات الخاصة المصرية بتلك الشهادة.

وتم إدراج شهادة النيل الدولية في قائمة الشهادات الدولية المعترف بها عالميا، وذلك في قوائم القبول بالكليات والجامعات الأشهر في العالم بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وأوروبا وعلى رأسها جامعة كامبريدج البريطانية.