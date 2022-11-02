التعليم: استمرار التعاون مع هيئة كامبريدج للامتحانات فى مدارس النيل المصرية

كتب محمود طه حسين

التقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع وفد هيئة كامبريدج للامتحانات، بديوان عام الوزارة لمناقشة عدد من ملفات التعاون بين الوزارة والهيئة، والتي يأتي في مقدمتها التعاون في زيادة أعداد مدارس النيل المصرية.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالوفد، مؤكدًا استمرار العلاقة الاستراتيجية مع هيئة كامبريدج للامتحانات في ملف شهادة النيل الدولية، وأن هناك خطة طموحة لزيادة أعداد مدارس النيل المصرية خلال المرحلة المقبلة، التي تُدرس مناهج شهادة النيل الدولية المصممة من خلال التعاون مع هيئة كامبريدج للامتحانات، تنفيذًا لتكليف رئيس الجمهورية، حيث يبلغ عددها حاليًا 14 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزير أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص والمستثمرين على المشاركة في المشروعات التعليمية، والتى منها مدارس النيل المصرية، على النحو الذى يحقق رسالة الوزارة والعائد الاستثماري المنشود في الوقت ذاته.

وأشاد وفد هيئة كامبريدج للامتحانات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في العديد من المجالات والتي من بينها مدارس النيل المصرية، والتعاون في وضع الإطار العام للعديد من المناهج الدراسية.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شیرین حمدی مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والعميد طارق الباز رئيس قطاع الأمانة العامة، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة أماني الفار مديرة وحدة شهادة النيل الدولية بالوزارة.

وضم وفد هيئة كامبريدج للامتحانات، آني ميشيليدو نائب مدير المشاركة العالمية، والدكتورة حنان خليفة، رئيس قسم تطوير التعليم والشراكات الاستراتيجية بجامعة كامبريدج، ودان براي مدير التقييم، وأبيجيل بارنيت نائب مدير برامج المناهج، وجيمس طومسون مدير التطوير، والدكتورة مى الحداد، المستشار التعليمى لجامعة كامبريدج.