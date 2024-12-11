هيئة الإسعاف تخفض رسوم الكشف الطبى لقائدى مركبات الهيئة

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور عمرو الرشيد رئيس هيئة الإسعاف تخفيض رسوم الكشف الطبي بالمجالس الطبية العامة والخاصة بتجديد رخص القيادة لقائدي مركبات أسطول هيئة الإسعاف المصرية لتكون 200 جنيه بدلاً من 400 جنيه.

وتابع رئيس هيئة الإسعاف : القرار جاء نتاجاً لسلسلة الجولات الميدانية لأفرع الهيئة بالمحافظات، وما صاحبها من اجتماعات دورية بالأطقم الإسعافية للوقوف على التحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها.

وكانت هيئة الإسعاف المصرية قالت إنه تم شراء 1000 سيارة إسعاف لمشروع حياه كريمة، كما تابعت هيئة الإسعاف إنه تم تطوير ورفع كفاءة نقاط الإسعاف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة 367 نقطة ما بين تطوير وإحلال وتجديد وإنشاء جديد.

واستكملت : تم التخطيط للمرحلة الثانية بإجمالي 520 نقطة إسعاف ما بين تطوير وإنشاء جديد.

وقالت : توريد 52 محطة طاقة شمسية كما تم الإنتهاء من تركيب عدد 52 محطة طاقة شمسية على مستوى الجمهورية وذلك لتوفير الطاقة والمحافظة على البيئة من التلوث.

وتواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جهودها المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في القرى المصرية، خاصة في المناطق الأكثر فقراً. المبادرة، التي انطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة في القرى والريف المصري من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تشمل جميع جوانب الحياة.