هيئة الإسعاف تكشف الخدمات الطارئة والمجانية المقدمة للمواطنين

كشفت هيئة الإسعاف عن الخدمات الطارئة والمجانية التى تقدمها للمواطنين عبر موقع وزارة الصحة والتى تتضمن:-
- إسعاف وإنقاذ مصابى الحوادث المرورية.
- إنقاذ وإسعاف مصابى الحوادث العرضية.
- كافة الحالات الطبية الطارئة كحالات الغيبوبة والأزمات القلبية وكل ما يشكل تهديدا لحياة المريض.
- نقل كافة حالات التحويلات ومشروع رعايات مصر.
- كافة الحالات غير القادرة يحق لها طلب إعفاء من الرسوم مع تبسيط إجراءات الإعفاء.
- نقل كافة الحالات الطارئة لأقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان.
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