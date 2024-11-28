هيئة الإسعاف تكشف الخدمات الطارئة والمجانية المقدمة للمواطنين

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الإسعاف عن الخدمات الطارئة والمجانية التى تقدمها للمواطنين عبر موقع وزارة الصحة والتى تتضمن:-

- إسعاف وإنقاذ مصابى الحوادث المرورية.

- إنقاذ وإسعاف مصابى الحوادث العرضية.

- كافة الحالات الطبية الطارئة كحالات الغيبوبة والأزمات القلبية وكل ما يشكل تهديدا لحياة المريض.

- نقل كافة حالات التحويلات ومشروع رعايات مصر.

- كافة الحالات غير القادرة يحق لها طلب إعفاء من الرسوم مع تبسيط إجراءات الإعفاء.

- نقل كافة الحالات الطارئة لأقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان.