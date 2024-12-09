وزارة الصحة: شراء 1000 سيارة إسعاف لمشروع حياة كريمة

قالت هيئة الإسعاف المصرية إنه تم شراء 1000 سيارة إسعاف لمشروع حياه كريمة، كما تابعت هيئة الإسعاف إنه تم تطوير ورفع كفاءة نقاط الإسعاف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة 367 نقطة ما بين تطوير وإحلال وتجديد وإنشاء جديد.

واستكملت : تم التخطيط للمرحلة الثانية بإجمالي 520 نقطة إسعاف ما بين تطوير وإنشاء جديد.

وقالت : توريد 52 محطة طاقة شمسية كما تم الإنتهاء من تركيب عدد 52 محطة طاقة شمسية على مستوى الجمهورية وذلك لتوفير الطاقة والمحافظة على البيئة من التلوث.

وتواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جهودها المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في القرى المصرية، خاصة في المناطق الأكثر فقراً. المبادرة، التي انطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة في القرى والريف المصري من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تشمل جميع جوانب الحياة.

وتهدف "حياة كريمة" إلى تحسين البنية التحتية في القرى عبر مشروعات متعددة في مجالات المياه والصرف الصحي، الكهرباء، التعليم، والصحة. ومن أبرز هذه المشروعات إنشاء وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي في العديد من القرى، فضلاً عن تحسين شبكة الكهرباء وتوسيع شبكة الطرق لتيسير حركة المواطنين والوصول إلى الخدمات الأساسية بسهولة.

كما تشمل المبادرة أيضاً تطوير قطاع التعليم من خلال بناء مدارس جديدة وتجهيزها بكافة الوسائل التعليمية الحديثة، بالإضافة إلى تطوير الوحدات الصحية لتوفير الرعاية الطبية المتكاملة. ولا تقتصر المبادرة على البنية التحتية فقط، بل تهدف أيضاً إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً من خلال توفير برامج اجتماعية تشمل الدعم النقدي المباشر، وتوفير سبل العيش الكريم.