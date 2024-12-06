من مطبخك.. أوراق لها خصائص طبية تخفض مستويات الكوليسترول المرتفع

كتبت مروة هريدى

الكوليسترول عبارة عن مادة شمعية تشبه الدهون، وهي ضرورية للعديد من وظائف الجسم مثل إنتاج الهرمونات والهضم، ومع ذلك، في حين أن الجسم يخلق جميع احتياجاته من الكوليسترول، فإنه يمكن أيضًا العثور عليه في الأطعمة الحيوانية مثل صفار البيض واللحوم والجبن، وهناك نوعان رئيسيان من الكوليسترول LDL أو البروتين الدهني منخفض الكثافة، والمعروف غالبًا باسم الكوليسترول "الضار" بسبب علاقته بترسب اللويحات على جدران الشرايين، والنوع الآخر هو HDL أو البروتين الدهني عالي الكثافة، وهو الكوليسترول "الجيد"، والذي يساعد في نقل الكوليسترول بعيدًا عن مجرى الدم إلى الكبد للتخلص منه، ويعد الحفاظ على التوازن بين هذين النوعين أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صحة القلب، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الكوليسترول الزائد



يتحد الكوليسترول الزائد في الدم مع مواد أخرى، مما يشكل لويحات تسبب انسدادًا في الشرايين، والمعروف باسم تصلب الشرايين، وهذا قد يؤدلاى بدوره إلى مشكلات صحية خطيرة مثل مرض الشريان التاجي، حيث تضيق الشرايين أو تنسد ويمكن أن ينتج ارتفاع الكوليسترول فى الدم، عن أسباب مختلفة مثل النظام الغذائي، والوراثة، ونمط الحياة، ويمكن للأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة أن ترفع مستويات الكوليسترول السيئ، وفي حين أن أنماط الحياة المستقرة يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول الجيد، وغالبًا ما لا تظهر أعراض ارتفاع الكوليسترول، ولهذا السبب فإن الفحوصات المنتظمة ضرورية لاكتشافه مبكرًا.

إن التحكم في الكوليسترول أمر بالغ الأهمية لتجنب أمراض القلب، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وإن خفض مستويات الكوليسترول يقلل من هذه الأمراض المهددة للحياة، ويعزز الصحة بشكل عام.

فيما يلى.. بعض الأوراق التي لها خصائص طبية والتي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي والتي تساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول المرتفعة بشكل طبيعي:



أوراق النعناع

لا تُعرف أوراق النعناع بمذاقها المنعش فحسب، بل وأيضًا بفوائدها الصحية، فهى تساعد على الهضم وخفض مستويات الكوليسترول، حيث يعمل المنثول الموجود في النعناع على تعزيز تدفق الصفراء، وهو أمر ضروري لعملية التمثيل الغذائي للدهون، وإضافة النعناع إلى وجباتك أمر بسيط، فقط ضع القليل منه في العصائر أو السلطات للحصول على نكهة إضافية.

أوراق الحلبة

تعتبر أوراق الحلبة علاج طبيعي قوي ضد ارتفاع الكوليسترول، فهى غنية بالألياف القابلة للذوبان، وتساعد على خفض الكوليسترول عن طريق الارتباط بالأحماض الصفراوية في الأمعاء وتقليل مستويات الكوليسترول الكلى في الجسم، ويمكن تناول الحلبة كما هى أو تناولها كمكمل للحصول على نتائج مثالية.

الريحان

تحظى أوراق الريحان بفوائد صحية عديدة، وقد أظهرت الدراسات أن هذه العشبة يمكن أن تخفض الكوليسترول بشكل فعال عن طريق تحسين مستويات الدهون، حيث تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الريحان على مكافحة الإجهاد التأكسدي، الذي يساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ويمكنك بسهولة إضافة الريحان إلى نظامك الغذائي عن طريق غليه في الشاي أو إضافته إلى السلطات.