لاعبات منتخب اليد: تدوينة شكر السيدة انتصار السيسي شرف وحافز للجميع

كتب الأمير نصرى

استضاف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، لاعبات المنتخب الوطنى لكرة اليد، عقب تأهلهن لمونديال العالم، لأول مرة فى التاريخ، بعد عودتهن من الكونغو، وهن يارا هانى، منة الله سيد، ملك طلعت، نهى أيمن، والمدير الفنى الكابتن رامى عبد اللطيف.

وتقدم رامى عبد اللطيف المدير الفنى بالشكر للسيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس السيسى، على تدوينة الشكر والمباركة التى قدمتها لهم، مؤكدا أنها شرف لينا وحافز لكل الرياضات فى مصر، وسعدنا بذلك.

وأضاف رامى عبد اللطيف: "اللى وصلنا له كان تعب سنين، والبنات دول ليهم فترة معايا منذ 2019 وهى أجيال متعاقبة، وكانت أول مشاركة لينا من 10 سنوات فى السنغال، وربنا كرمنا وحصلنا على المركز الثانى هناك".

وأكدت نهى أيمن، لاعبة المنتخب الوطنى لكرة اليد "سيدات" أن تدوينة السيدة انتصار السيىسى كان شرف لينا، وبعتنا التدوينة على الجروب من الفرحة، وأثبتت للناس أنا احنا فين وإن فى حد مقدرنا، وتابعت ملك طلعت: "مكناش مصدقين من الفرحة".



