اليوم السابع
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الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 04:22 م
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ضبط 730 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر فى البحيرة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 03:32 م
ضبط 730 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر فى البحيرة حملة تموينية
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

وشددت على الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجارى والتدليس.

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة،عدة حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملات التى أشرف عليها محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين عن ضبط 730 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر،كما تم تحرير 36 محضر عدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







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