سعر الفواكة والخضروات بأسواق محافظة البحيرة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

البحيرة -ناصر جودة

ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة باللحوم والدواجن والخضروات والفواكه بأسواق محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء 11ديسمبر.

وجاءت أسعار الخضراوات بأسواق محافظة البحيرة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الطماطم 8 جنيهات للكيلو

البطاطس 15 جنيهات

الخيار 15 جنيهات

البامية 30-40 جنيهات

الكزبرة والشبت 5جنيهات

كابوتشا 5 جنيهات

الجزر 15 جنيهات

الكوسة 20جنيهات

الفلفل الحار والبارد 20-30 جنيهات

البنجر 10-15 جنيها

البصل الأحمر 15-20 جنيها

الباذنجان الأسود الرومي 10 جنيهات

الملوخية الحزمة بـ8 جنيهات

الثوم الأبيض 40-50 جنيهات

الليمون 20 جنيها



أسعار الفاكهة في أسواق محافظة البحيرة اليوم



كيلو البرتقال 15 جنيها.

كيلو التفاح البلدى 45 جنيها.

التفاح الاخضر المستورد 60-80 جنيها .

التفاح الاحمر 60-80 جنيها للكيلو

الموز البلدى سجل 20جنيها للكيلو

كيلو الرمان سجل 20 جنيها

الجوافة 20 جنيها للكيلو

كيلو اليوسفي20 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم

تتراوح أسعار اللحوم بأسواق محافظة البحيرة من 280 للكيلو إلى 400 جنيه للحوم البقرى ، فيما طرحت مبادرة حياة كريمة لحوم بلدية من خلال منافذها الثابته والمتنقلة بسعر 260 جنيه للكيلو ، كما طرحت لحوما مجمدة بسعر 185 جنيه للكيلو وعبوة دجاج كيلو بسعر 85 جنيه .