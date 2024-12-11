صحتك سعادة.. مبادرة رئاسية تعكس اهتمام الدولة بالدعم النفسى

كتبت فاطمة خليل

"صحتك سعادة" إحدى المبادرات الرئاسية التى تعكس اهتمام الدولة بالدعم النفسى للمواطنين، من خلال تقديم سلسلة من البرامج والمسوح التى تستهدف مختلف الفئات العمرية والاحتياجات النفسية، فى هذا التقرير نتعرف على المزيد عن مبادرة "صحتك سعادة".

وتتضمن مبادرة صحتك سعادة عدة محاور(مسح طيف التوحد للأطفال - مكافحة وعلاج الإدمان - مكافحة وعلاج إدمان استعمال الألعاب الإلكترونية - الدعم النفسي للسيدات الحوامل - الدعم النفسي لكبار السن - دعم ذوي الأمراض المزمنة - مسح شامل للاكتئاب والقلق - الدعم النفسي لمرضى الأورام السرطانية) تحت شعار "100 مليون صحة."

الفئات المستهدفة من مبادرة صحتك سعادة

وتستهدف المبادرة كلا من الفئات التالية:

- الأطفال من عمر 18 شهر حتي 24 شهر (مسح طيف التوحد )

- من فوق 18 سنة دعم نفسى للسيدات الحوامل .

- من فوق 40 سنة لدعم أصحاب الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

- من فوق 65 سنة لدعم كبار السن

- المراهقين والشباب ( مكافحة الإدمان وادمان استعمال الألعاب الالكترونية)

- مرضي الأورام وذويهم

كيف تسجل نفسك للاشتراك في مبادرة صحتك سعادة؟

عن طريق الاتصال بالخط الساخن الخاص بالأمانة العامة للصحة النفسية (16328) لمعرفة أقرب وحدة صحية تتوفر بها خدمات المبادرة.

ويمكن عمل استبيان طيف التوحد واستبيان القلق والاكتئاب من خلال موقع منصة الامانة العامة للصحة النفسية بجميع محافظات الجمهورية.

يمكنك عمل استبيان طيف التوحد في الوحدات الصحية من 9 ص : 2 م ( أيام جلسات التطعيم الروتيني للاطفال عمر 18 شهر في كل مركز) ما عدا الجمعة والعطلات الرسمية.