اليوم السابع
Ads
السبت، 23 نوفمبر 2024 03:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: الأطفال الذين يلعبون مع والديهم أقل عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب

السبت، 23 نوفمبر 2024 03:00 ص
الصحة: الأطفال الذين يلعبون مع والديهم أقل عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب اللعب مع الأطفال
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الإلكترونى، إن وقت اللعب للأطفال هو مفتاح التعلم واللعب يساعد على تقوية الرابطة بين الطفل ووالديه، كما يساهم فى خفض مستويات التوتر وتدبّر المشاعر الصعبة.

وتابعت الوزارة، أن الأطفال الذين يلعبون بانتظام مع والديهم هم أقل عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب والعدوانية ومشاكل النوم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم اطلاق مصطلح اضطرابات النوم على الحالات التى يحدث فيها تغير فى جودة النوم، أو توقيته، أو مدته بصورة تؤثر على قدرة الشخص على ممارسة حياته بشكل طبيعى أثناء الاستيقاظ.

وأضافت أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة: "يمكن أن تكون اضطرابات النوم مستقلة أو جزء من الأعراض لاضطراب عضوى أو نفسى أخر موجود بالفعل".

وتابعت: "تؤكد جميع الدراسات العلمية على العلاقة القوية بين الأمراض العضوية والنفسية وأن النوم الجيد ضروري".

 

وزارة الصحة
اللعب مع الاطفال

 







وزارة الصحة

النوم

اللعب مع الأطفال

القلق

التكتئاب

العدوانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة