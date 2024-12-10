وزارة الصحة تكشف صفات الأطفال المصابين بالتوحد.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن طيف التوحد هو اضطراب نمائى يظهر فى السنوات الأولى من العمر وينتج عنه مشاكل فى مهارات التواصل اللفظى وغير اللفظى.

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن طفل التوحد يتأخر فى اللغة ويواجة مشاكل فى التواصل اللفظى ولا يستطيع التعبير بالإشارات ويقوم بتكرار الحركات بشكل مستمر وينزعج من بعض الأصوات والإضاءات العادية ولا يستطيع التعايش معها.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت تفاصيل استعدادات وزارة الصحة والسكان للمبادرة الصحية الجديدة، التي سيتم إطلاقها قريبا، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لـ«الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن آلية العمل بـ«مبادرة الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد» ترتكز على تطبيق المسح والكشف المبكر، عن طريق مسئول المبادرة الموجود بوحدات ومراكز الرعاية الأولية، باستخدام تطبيق الـ M-Chat الذي يعد أكثر المسوح استخداما على مستوى العالم، وذلك مع مواعيد التطعيم عند عمر 18 شهر، فضلا عن تقديم النصائح للمتابعة والوقاية، لافتا إلى إضافة خدمة جديدة على المنصة الوطنية للصحة النفسية، تستهدف التقييم «عن بُعد» للأطفال من عمر 6 أشهر حتى عمر عامين ونصف.