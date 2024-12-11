الكرملين يرفض الكشف عن عدد القوات الروسية المتمركزة في سوريا

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رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم /الأربعاء/ التعليق على عدد القوات الروسية المتمركزة في سوريا .. قائلا : "إن الكرملين لا يستطيع التعليق على هذا الأمر لأنه من اختصاص وزارة الدفاع".

وردا على سؤال حول الاتصالات الروسية مع السلطات السورية الجديدة..أجاب بيسكوف:"إننا بالتأكيد على اتصال مع أولئك الذين يسيطرون الآن على الأرض ، وهذا مهم للغاية لأن لدينا مرافق هناك ، والأهم من ذلك ، شعبنا" .. حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وكانت فصائل المعارضة المسلحة في سوريا قد شنت هجوما واسع النطاق أواخر نوفمبر الماضي ضد مواقع الجيش السوري فيما دخلت العاصمة دمشق في 8 ديسمبر الجاري بينما انسحبت القوات الحكومية من العاصمة.

وتنحى بشار الأسد عن منصبه كرئيس لسوريا فيما قال مصدر في الكرملين إن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو ومنحتهم روسيا حق اللجوء لأسباب إنسانية.