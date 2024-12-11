روسيا تدعو جميع الأطراف في سوريا إلى حماية المدنيين ومنع إراقة الدماء

وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية إنه لم تكن هناك اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا.

ودعت جميع الأطراف في سوريا إلى ضمان سيادة القانون وحماية المدنيين ومنع إراقة الدماء