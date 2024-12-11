الرئيسية أخبار عربية روسيا تدعو جميع الأطراف في سوريا إلى حماية المدنيين ومنع إراقة الدماء الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 12:41 م وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت وزارة الخارجية الروسية إنه لم تكن هناك اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا. ودعت جميع الأطراف في سوريا إلى ضمان سيادة القانون وحماية المدنيين ومنع إراقة الدماء مشاركة روسيا الخارجية الروسية سوريا سجن صيدنايا الأحمر سجون سوريا سجن صدنايا بشار الأسد سوريا سوريا بشار الأسد بشار الاسد سوريا الرئيس السوري بشار الأسد محمد راتب النابلسي اين ذهب بشار الاسد فاروق الشرع هل سوريا تحررت اسماء الاسد احداث سوريا الان رئيس سوريا العلويين اخر اخبار سوريا الان اين بشار الاسد المعارضة السورية دمشق بشار اسد سقوط نظام الاسد مغادرة بشار الاسد بشار الاسد يغادر سوريا هل تحررت سوريا ماذا حدث فى سوريا ماذا حدث لبشار الاسد هروب بشار مصير بشار الاسد كيف تحررت سوريا دمشق الان محمد البشير محمد البشير سوريا من هو محمد البشير محمد البشير رئيس حكومة الانقاذ سوريا لحظة بلحظة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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