الاكتئاب قد يؤدى لإصابتك بأمراض أخرى.. اعرفها

كتبت فاطمة خليل

الاكتئاب من الأمراض النفسية التى تصيب كثير من الناس، وله علاقة معقدة مع بعض الأمراض، خاصة المزمنة، في بعض الحالات، يمكن أن يكون الاكتئاب أحد عوامل الخطر أو أحد الأعراض المبكرة لحالة طبية أخرى؛ لذا لا بد من أن تذهب للطبيب إذا ظهرت عليك أعراض الاكتئاب، ففى حالة عدم علاجه قد يزداد الأمر سوءاً، وقد يصيبك بأمراض أخرى نتعرف عليها فى السطور التالية، وفقاً لما ذكره موقع "Health".



مرض الاكتئاب

أمراض أخرى قد تصيبك بسبب الاكتئاب



السرطان



قد يكون الشعور بالحزن أو الغضب أو القلق أمرًا طبيعياً، لكن الاكتئاب شائع أيضاً خاصة مع أنواع معينة من المرض.

وقال بول ب. هيكس، عميد مشارك في كلية الطب بجامعة تكساس إيه آند إم: "لدى الأشخاص المصابين بسرطانات الجهاز الهضمي، في المعدة أو البنكرياس، احتمالًا متزايدًا للإصابة بالاكتئاب، وغالبًا ما يمكن أن يسبق التشخيص".

الخبراء ليسوا متأكدين تمامًا من سبب ذلك، لكن النظريات المختلفة تشير إلى تغيرات في نظام المناعة وعلم الوراثة.

تسبب بعض علاجات السرطان مشاكل في النوم، الغثيان، فقدان الشهية، والتي بدورها يمكن أن تسهم في الاكتئاب، والأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب هم أكثر عرضة للتدخين، وشرب الكحول، والسمنة، وكل ذلك يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

الألم المزمن



يعاني حوالى نصف الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل أو آلام الظهر أو حالة أخرى من الاكتئاب أيضًا.

يمكن أن يؤدي الألم إلى ظهور علامات التهابية قد تكون مرتبطة بتغيرات مزاجية، وقد يؤدي الألم المستمر إلى الاكتئاب.

يمكن أن يسبق الاكتئاب الألم أيضًا، على سبيل المثال، يجب أن يكون المصابون بالفيبروميالجيا مصابين بالاكتئاب أكثر من الشخص العادي.

الألم يمكن أن يكون أيضًا أحد أعراض الاكتئاب، حيث أن كثير من الناس لا يمتلكون الكثير من المفردات لمشاعرهم النفسية ويعبرون عن ذلك الضيق العاطفي مع الأعراض الجسدية.

مشاكل الغدة الدرقية



الغدة هي المسؤولة عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم، لكن فرط نشاط الغدة الدرقية وقصور الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا عند انخفاض مستويات الغدة الدرقية.

يمكن أن يأتي تشخيص الاكتئاب أيضًا قبل أي مشاكل معروفة في الغدة الدرقية.

أمراض القلب



تعد اضطرابات المزاج أكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بأمراض القلب مقارنة بغيرهم، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

خطر الإصابة بأمراض القلب أعلى أيضًا بين الأشخاص المصابين بالاكتئاب، كما إن الاكتئاب قد يتداخل مع الشفاء من مرض القلب، وهو بالفعل القاتل رقم واحد للرجال والنساء الأمريكيين.

هناك أيضًا دليل على أن المصابين بالاكتئاب قد يكون لديهم صفيحات شديدة اللزوجة، مما قد يؤدي إلى تصلب الشرايين، وهو عامل خطر رئيسي للأزمات القلبية.

الذئبة الحمراء



الاكتئاب يحفز جهاز المناعة على مهاجمة الأعضاء والأنسجة ، كما قد يتسبب مرض الذئبة في مهاجمة الجهاز المناعي للخلايا العصبية والدماغية، مما قد يساهم في الاكتئاب.

إن الإجهاد الناجم عن التعامل مع مرض الذئبة وأعراضه - مثل الحمى غير المبررة أو التعب أو آلام المفاصل أو الطفح الجلدي - بشكل يومي قد يؤدي أيضًا إلى الاكتئاب، كما يمكن لبعض أدوية الذئبة أن تصيبك بتقلبات المزاج.

مرض السكري



الاكتئاب يرتبط بمرض السكرى، إن الإصابة بالاكتئاب تزيد من صعوبة تناول الطعام بشكل صحيح، وممارسة التمرينات الرياضية - وتخطي هذه العادات الصحية يمكن أن يجعل الاكتئاب ومرض السكري أسوأ.

ويعتقد الباحثون أيضًا أن السكري والاكتئاب قد يشتركان في عدة مسارات شائعة، بما في ذلك الأسباب الوراثية والهرمونية والمناعية، قد يسبب مرض السكري أيضا أضرار في الدماغ يمكن أن تشارك في الاكتئاب.