10 علامات للاكتئاب يجب الانتباه إليها

كتبت فاطمة ياسر

الاكتئاب يعني الشعور بالحزن لفترة طويلة وتتمثل الأعراض الأساسية في انخفاض الحالة المزاجية و الحزن، والشعور بالتعب (بدون مرض جسدي واضح) وعدم القدرة على الاستمتاع بالأنشطة الممتعة سابقًا، وخلال التقرير المنشور عبر موقع healthshots سنتعرف علي أعراضه.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن الإكتئاب يؤثر على 5-10 بالمائة من البالغين وهو أكثر شيوعًا عند النساء.

ويمكن أن يحدث لأي شخص، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الخلفية. كما أنه ليس شيئًا يمكنك التخلص منه، فهو حالة طبية شائعة تتطلب العلاج واهتمامك.

ما علامات الاكتئاب؟

الاكتئاب هو حالة طبية تجعلك تشعر بالحزن لفترة طويلة ولكن هذا ليس العرض الوحيد الذي قد تعاني منه. فيما يلي علامات الاكتئاب التي لا يجب أن تتجاهلها أبدًا:

- اليأس

قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب بمشاعر اليأس وانعدام القيمة. يمكن أن يكون مصحوبًا بالذنب والشعور بالوحدة غير المناسبين. إذا كنت تشعر باليأس، استشر خبيرًا في الصحة العقلية على الفور.

- فقدان الاهتمام

هل فقدت الاهتمام بالأنشطة التي كنت تستمتع بها من قبل؟ يمكن أن يمتص الاكتئاب الاستمتاع بمعظم لحظات الحياة.

- التغيرات في الوزن

يعد فقدان الوزن المفاجئ أو زيادة الوزن من العلامات التي تشير إلى إصابة شخص ما بالاكتئاب. إذا استمر وزنك في التقلب وليس لديك سبب لحدوث ذلك، فقد يكون ذلك بسبب أنك تعاني من الاكتئاب.

- فقدان الشهية

في لحظة تشعر بالجوع وفي لحظة أخرى لا ترغب في تناول لقمة لأنك لا ترغب في ذلك! هل هذا شيء تواجهه كثيرًا؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فمن الممكن أنك تعاني من الاكتئاب. قد يستمر تغير الوزن والشهية لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب.

- التعب

التعب هو عرض آخر من أعراض الاكتئاب، ويمكن أن يصبح أسوأ إذا ترك دون علاج. يمكن أن يسبب الاكتئاب التعب الشديد ويجعل من الصعب عليك القيام بأبسط الأشياء. مشاكل النوم، والإجهاد، والنظام الغذائي، أو بعض الأدوية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى التعب الناتج عن الاكتئاب.

- عدم القدرة على التركيز أو اتخاذ القرارات

يعد عدم القدرة على اتخاذ أي قرارات أحد أكثر الأعراض النفسية شيوعًا للاكتئاب التي قد تواجهها. إذا لم تكن قادرًا على التركيز على الأشياء من حولك، ناهيك عن اتخاذ أي قرار، فأنت بحاجة إلى التواصل مع طبيبك للتأكد من ذلك.

- الأرق

الأرق هو عندما تكون غير قادر على الاسترخاء، إما بسبب القلق أو الملل. يمكن للأشخاص المصابين بالاكتئاب أن يؤثروا عليك عقليًا أو جسديًا، مما يسبب لك القلق والتوتر.

- الآلام غير المبررة

هل تعاني من الكثير من الصداع؟ أو آلام في المعدة؟ يميل الأشخاص المصابون بالاكتئاب إلى تجربة أنواع مختلفة من الألم في أي جزء من الجسم. يمكن أن يؤثر على العضلات والمفاصل والظهر والمزيد. لا تتجاهل أي ألم مستمر إذا كنت تعاني منه.

- الذنب

هل تشعر بالذنب دون أي سبب محدد؟ في حين أن الشعور بالذنب تجاه شيء ما يحدث بين الحين والآخر للجميع، فإن الشعور بالذنب طوال الوقت يمكن أن يكون علامة على الاكتئاب.

- أفكار انتحارية

لقد فكر الأشخاص المصابون بالاكتئاب في الانتحار وقد يحاولون الانتحار. كما تم ربط هذه الحالة الطبية بارتفاع خطر الانتحار .

كيفية الوقاية من الاكتئاب؟

إذا كنت تعتقد أنك معرض لخطر الإصابة بالاكتئاب، فإليك بعض الطرق للوقاية من الاكتئاب:

إذا كنت تشعر بالتوتر، فحاول القيام بأنشطة مثل التأمل واليوجا للتعامل مع الأمر وتحسين احترامك لذاتك.

اتبع أسلوب حياة صحي يتضمن تناول نظام غذائي صحي والحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة بانتظام.

تجنب الكحول والمخدرات الترفيهية

قم بإجراء الفحوصات الطبية بانتظام لتجنب تفاقمها.

قضاء المزيد من الوقت مع أحبائك.

ابحث عن الأشياء التي تجعلك تشعر بالسوء تجاه نفسك وتأكد من إخبار مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بذلك.

لا تتخذ قرارات في يوم لا تشعر فيه أنك على ما يرام.

تحدث مع طبيبك عن الأعراض التي تعاني منها لتجنب العواقب.

