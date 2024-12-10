4 طرق لإرسال شكاوى وبلاغات المواطنين بمحافظة الجيزة.. تعرف عليها

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بـ محافظة الجيزة، عن طرق التواصل مع المحافظة لإرسال البلاغات والشكاوى الخاصة بـ مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومشاكل الصرف الصحى، بالإضافة إلى الإشغالات وتراكم القمامة.

ومن جانبها، أوضحت محافظة الجيزة أن الوسائل الرئيسية والأساسية لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين لسرعة التعامل معها تكون من خلال رقم واتس آب 01016050453، والخط الساخن 114، أو عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة http://www.shakwa.eg، أو الخط الساخن للمنظومة 16528.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن تلك هي الطرق الرسمية لتلقي الشكاوى من المواطنين نظرًا لوجود مختصين مدربين يعملون على تلقي تلك الشكاوى والتعامل معها وحلها بالتعاون مع الجهات المعنية وما دون ذلك لا يتم الالتفات إليه.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتعزيز آليات التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم للتعرف على مطالبهم وشكاواهم والعمل على حلها مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ويلبى احتياجاتهم.