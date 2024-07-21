تنفيذ 20 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة بالعياط.

كتبت - مرام محمد

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، باستمرار التصدي لحالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتواجد الميداني على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإزالتها في المهد.

وفي هذا الإطار، شنت هندسة ري العياط حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، ضمن أعمال الموجة 23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بناءً على تعليمات المهندس أحمد نزيه رئيس الإدارة المركزية، والمهندس محسن عبد الرشيد مدير عام ري الجيزة، والمهندسة منى أحمد مدير هندسة العياط.

وأسفرت الحملة بقيادة المهندس بهاء عيد الدهشوري مسئول الإزالات لهندسة ري العياط، ومحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس مدينة العياط، وقوة من مركز شرطة العياط تحت إشراف العقيد أحمد الجبالي مأمور مركز شرطة العياط، عن تنفيذ 20 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة ولاية الري، وذلك نطاق قرى كفر بركات وبمها القطوري.



