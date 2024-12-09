محافظ الجيزة: تنظيم أسواق جديدة لليوم الواحد خلال الفترة المقبلة

كتبت - مرام محمد

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تشغيل سوق اليوم الواحد الجديد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده السوق بحي إمبابة وإقبال المواطنين عليه.

وأكد محافظ الجيزة، أن السوق الجديد بحي العمرانية سيساهم في توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق والمحال العامة ويخدم مواطني أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية.

ووجه المهندس عادل النجار، رئيس حي العمرانية بالتواجد الميداني لمتابعة انتظام تشغيل السوق وإزالة أي معوقات امام العارضين لتحقيق اقصي استفادة للمواطنين.

وأضاف المهندس عادل النجار، أن المحافظة حريصة على التوسع في إنشاء وإقامة المنافذ والأسواق السلعية، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوسيع دائرة النفع للمواطنين، إذ تساهم تلك الأسواق في وصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تنظيم أسواق اليوم الواحد بعدد من القطاعات الأخرى خلال الفترات المقبلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ودعا محافظ الجيزة، المواطنين من أهالى أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية لزيارة السوق والاستفادة من المعروضات وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة.

وتأتى أسعار السوق كالتالى: زيت 1 لتر بـ64 جنيها، أرز 1 كجم بـ24 جنيها، مكرونة 400 جرام بـ8.5 جنيه، دقيق 1 كجم بـ17 جنيها، سمن 1 كجم بـ85 جنيها، شاى 250 جرام بـ30 جنيها، ومسحوق غسيل أتوماتيك 3 كيلو بـ105 جنيهات.