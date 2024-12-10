لصحة أسنان طفلك.. ضع فى اعتبارك العمر قبل تجربة منتجات تبييض الأسنان

كتب حسام الشقويرى

قد تلاحظ أن ابتسامة طفلك لا تبدو بيضاء الآن بعد أن أصبحت لديه بضعة أسنان بالغة، وذلك لأن الطبقة العلوية (المينا) للأسنان اللبنية أرق وأكثر بياضًا من مينا الأسنان البالغة، ولقد اكتسبت منتجات تبييض الأسنان المتاحة دون وصفة طبية شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة. ولكن هل ينبغي للأطفال استخدامها؟ وفقا لما نشره موقع healthychildren.

ولا ينصح أطباء أسنان الأطفال عادةً بتبييض الأسنان إلا بعد سقوط جميع أسنان الأطفال. وإذا كنت تستخدم منتجات التبييض المنزلية، فيجب على الآباء قراءة ملصق المنتج لمعرفة الأعمار الموصى بها والتعليمات.

وقد يكون سبب الأسنان الداكنة هو المشروبات الغازية والعصائر الداكنة والمثلجات والقهوة والأطعمة الأخرى، وقد يكون السن الداكن نتيجة لإصابة في السن أو تسوس الأسنان أو التجاويف، ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، يجب على الأطفال زيارة طبيب الأسنان لإجراء فحص روتيني وتنظيف الأسنان كل ستة أشهر. وهناك، يمكنهم التحدث عن علاجات التبييض.

وينصح الآباء بتأجيل اتخاذ القرارات بشأن تبييض الأسنان (حتى) بعد سن 14 عامًا؛ لأن جميع أسنان الأطفال تكون قد اختفت بحلول ذلك الوقت وتكون الأسنان الدائمة قد ظهرت بشكل كامل"، ويقترح البدء بمجموعة منزلية تحتوي على كمية قليلة من المبيض. ومن المهم الانتباه إلى الآثار الجانبية والتوقف عن التبييض إذا بدأت الأسنان في الحساسية أو تهيج اللثة".

ويجب أن يفحص الطبيب الأسنان المصابة التي تحولت إلى اللون الداكن أو الأسنان ذات البقع البيضاء، ويقرر ما إذا كان التبييض في العيادة سيكون أفضل من المنتجات التي يتم إجراؤها في المنزل.

قبل أن تستخدم طفلتك منتجات التبييض لتحسين مظهر أسنانها، تذكر أن اختلاف لون الأسنان لن يكون ملحوظًا عندما تنمو جميع أسنانها الدائمة، وبمجرد سقوط جميع أسنان الطفل، يختفي التباين مع اللون الأبيض ولا تبدو الأسنان الدائمة صفراء للغاية".

